Περιστατικό με ανήλικους οι οποίοι κατανάλωσαν αλκοόλ σε καφετέρια, σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι τρεις ανήλικοι μετέβησαν μόνοι τους σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Πειραιά, μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν έναν 17χρονο σε κατάσταση μέθης και τη μητέρα του. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, για κατάθεση.

Στο Τμήμα οδηγήθηκαν επίσης η 32χρονη υπεύθυνη της καφετέριας όπου φαίνεται να έγινε η κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και ο φύλακας του καταστήματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 17χρονος είχε χρησιμοποιήσει πλαστή αστυνομική ταυτότητα. Σύμφωνα με τη μητέρα του, οι δύο άλλοι ανήλικοι που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο αποχώρησαν πριν την άφιξη των αστυνομικών, καθώς τους παρέλαβαν οι γονείς τους.