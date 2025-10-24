Μια νέα πανευρωπαϊκή έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) αποκαλύπτει ανησυχητικά δεδομένα για τη σχέση των Ελλήνων εφήβων με το αλκοόλ και το κάπνισμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι στην Ελλάδα ξεκινούν από μικρή ηλικία την κατανάλωση αλκοόλ, με ποσοστά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένας στους τρεις 16χρονους έχει καταναλώσει 5 ή περισσότερα ποτά σε μία μόνο περίσταση τον τελευταίο μήνα. Το ποσοστό των μαθητών που παραδέχονται ότι μέθυσαν κατά τον ίδιο διάστημα ανήλθε στο 13%, έναντι 10% το 2019, καταγράφοντας σημαντική αύξηση.

Εξίσου ανησυχητικό είναι ότι το 92% των ανηλίκων δηλώνουν πως μπορούν πολύ εύκολα να προμηθευτούν αλκοόλ, δείχνοντας την έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου στην αγορά.

Στα φύλα, τα κορίτσια δεν υστερούν, με το 87% να δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά, ενώ τα αγόρια παραμένουν πρώτα στην υπερβολική κατανάλωση με 39% έναντι 35% των κοριτσιών.

Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντική χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου: Το 26% των μαθητών το χρησιμοποίησε τον τελευταίο μήνα, ενώ το 65% θεωρούν ότι η πρόσβαση σε αυτό είναι πολύ εύκολη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν μια ανησυχητική κοινωνική πραγματικότητα: Η κατανάλωση αλκοόλ και νικοτίνης από ανηλίκους αυξάνεται, καθώς η πρόσβαση παραμένει ανεξέλεγκτη και η χρήση συχνά θεωρείται τρόπος κοινωνικής αποδοχής ή «μαγκιά».