Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι της Αστυνομίας σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού στο Γκάζι.

Τη νύχτα του Σαββάτου (25/10) έγιναν σαρωτικοί έλεγχοι στο Λουτράκι και στην πόλη της Κορίνθου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η EΡTnews, συνελήφθησαν τρία άτομα, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι καταστημάτων, που είχαν επιτρέψει την είσοδο ανήλικων στα νυχτερινά μαγαζιά, αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ. Στο Λουτράκι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 38χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος και έναν 40χρονο υπεύθυνο νυχτερινού μαγαζιού, οι οποίοι είχαν επιτρέψει την είσοδο σε δύο κορίτσια 16 και 17 ετών και σε ένα 15χρονο αγόρι. Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε πως οι τρεις μαθητές, είχαν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά.

Μία σύλληψη έγινε και στην Κόρινθο, όπου οι αστυνομικοί οδήγησαν στο αυτόφωρο 40χρονο ιδιοκτήτη κλαμπ, ο οποίος είχε επιτρέψει την είσοδο σε αυτό τριών 17χρονων κοριτσιών, αλλά και την κατανάλωση ποτών. Για τις τρείς συλλήψεις στην Κορινθία έχουν ενημερωθεί οι Δήμοι, που αναμένεται να σφραγίσουν τα καταστήματα. Τέλος, στη Πάτρα συνελήφθη ένας 34χρονος υπεύθυνος καταστήματος, που επέτρεψε σε μια 16χρονη να μπει σε αυτό και να καταναλώσει αλκοόλ, ενώ στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο άτομα, που άφησαν τρείς 16χρονες να μπουν στο κατάστημα και να καταναλώσουν αλκοολούχα ποτά.

Πάνω από πέντε ποτά καταναλώνει κάθε βράδυ ένας στους τρεις 16χρονους

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία ένας στους τρεις 16χρονους πίνει πάνω από πέντε ποτά σε ένα βράδυ, με αποτέλεσμα η κατάληξη ανηλίκων στο νοσοκομείο ή ακόμη και στον θάνατο να είναι η τραγική πραγματικότητα στη χώρα μας. Μιλώντας στην ΕΡΤnews ένας ανήλικος είπε ότι «δεν μου έχουν ζητήσει ποτέ να δείξω την ταυτότητά μου, για να δουν αν είμαι ενήλικος ή όχι. Συνήθως παραγγέλνω στο μπαρ κανονικά το ποτό μου και το παίρνω σαν ενήλικας».

Πολλά είναι τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, που εξακολουθούν να σερβίρουν αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά, χωρίς να ελέγξουν την ηλικία τους ή να ζητήσουν ταυτότητα. Επιχειρήσεις δεν διστάζουν να πωλούν αλκοολούχα ποτά ακόμη και μετά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Η συχνότητα με την οποία καταγράφονται τα περιστατικά μέθης σε ανήλικους, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, δείχνει ότι ένας στους τρεις 16χρονους πίνει πάνω από πέντε ποτά σε ένα βράδυ.

«Έχει να κάνει με την έλλειψη αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, με το να θέλω να είμαι αποδεκτός από τους άλλους. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες, που μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά εκεί. Σίγουρα παίζει ρόλο η οικογένεια, δηλαδή τι μηνύματα θα δώσει η οικογένεια, όσον αφορά το ποτό, την κατανάλωση και πότε ξεκινάμε, συν το γεγονός ότι και η κοινωνία πρέπει να δώσει μηνύματα» δήλωσε η ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος, Αντιγόνη Γινοπούλου. Όπως σημειώνει η Ανδρονίκη Νάσκα, καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ «η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει τον τρόπο που αναπτύσσεται ο εγκέφαλος, επηρεάζει τις γνωσιακές λειτουργίες, το πεδίο μνήμης του εγκεφάλου. Καθώς έχουμε έναν οργανισμό που είναι σε ανάπτυξη, διαταράσσεται η ορμονική ισορροπία».

Οι αρχές εντατικοποιούν τους ελέγχους. Από τον Ιούλιο, οπότε εφαρμόστηκε ο νόμος, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν πάνω από 24.000 έλεγχοι, από τους οποίους καταγράφηκαν 144 παραβάσεις, οδηγώντας σε 112 συλλήψεις.