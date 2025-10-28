Η βουλγαρική κυβέρνηση και η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall ανακοίνωσαν την έναρξη κατασκευής νέου εργοστασίου πυρίτιδας και πυρομαχικών στη Βουλγαρία, σε μια επένδυση που χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και την Ευρώπη.

Η συμφωνία υπεγράφη σε τελετή στο κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rheinmetall Armin Papperger και τον επικεφαλής του Τομέα Όπλων και Πυρομαχικών Roman Kohne, καθώς και από τον εκτελεστικό διευθυντή του Εργοστασίου Πυρομαχικών της VMZ, Ivan Getsov.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο πρωθυπουργός Rosen Zhelyazkov, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης Tomislav Donchev, ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Peter Dilov, ο πρόεδρος του GERB Boyko Borissov και η πρεσβευτής της Γερμανίας στη Βουλγαρία Irene Maria Plank.

«Τεράστιο βήμα» για τη βουλγαρική αμυντική βιομηχανία

Ο πρωθυπουργός Zhelyazkov χαρακτήρισε τη συμφωνία «τεράστιο βήμα προς τα εμπρός» για τις βιομηχανικές και αμυντικές δυνατότητες της χώρας. Τόνισε ότι η ίδρυση του εργοστασίου θα δημιουργήσει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης και νέες ευκαιρίες για την εθνική οικονομία.

Από την πλευρά του, ο Armin Papperger επαίνεσε τη βουλγαρική κυβέρνηση για την ταχύτητα των ενεργειών της, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλγαρία θα εξελιχθεί σε «κέντρο αριστείας» της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Όπως ανέφερε, το νέο εργοστάσιο θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα του είδους του παγκοσμίως.

Παραγωγή και στρατηγική σημασία

Σύμφωνα με τον Papperger, η μονάδα θα διαθέτει ετήσια παραγωγική ικανότητα 100.000 βλημάτων των 155 χιλιοστών, τα οποία θα εξαχθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ χρειάζονται εκατομμύρια τέτοια βλήματα και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η συμμαχία θα χρειαστεί περίπου 50 εκατομμύρια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας επισήμανε ότι το έργο, ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου λέβα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις των τελευταίων ετών. Θεωρείται καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση

Η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη υπερσύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία περίπου 1.000 νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης αποτελούν βασικά οφέλη του έργου. Με την ολοκλήρωσή του, η Βουλγαρία θα αποκαταστήσει κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες και θα ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οπλικών συστημάτων.

Το νέο εργοστάσιο πυρίτιδας και βλημάτων των 155 mm, καθώς και αρθρωτών συστημάτων γόμωσης, θα υλοποιηθεί μέσω κοινοπραξίας μεταξύ της Rheinmetall και της VMZ Sopot, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κρατικό αμυντικό εργοστάσιο της χώρας.