Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που θεωρήθηκαν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο, ενώ μόνο ένας από τους επιβαίνοντες επέζησε, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα, μετά τα τρία πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

