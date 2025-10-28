Κόσμος

Ο υπουργός Υγείας της Τζαμάικα δήλωσε τη Δευτέρα (28/10) ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ προετοιμάζονταν για τον επερχόμενο τυφώνα «Melissa». «Τις τελευταίες ημέρες, κατά την προετοιμασία για την καταιγίδα, είχαμε τρεις θανάτους – τρεις θανάτους που συνδέονται με την κοπή δέντρων και, σε μία περίπτωση, ηλεκτροπληξία λόγω της κοπής ενός δέντρου», δήλωσε […]