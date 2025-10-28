Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που θεωρήθηκαν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο, ενώ μόνο ένας από τους επιβαίνοντες επέζησε, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα, μετά τα τρία πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα.
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.
The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025