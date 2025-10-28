Ο Μεχντί Ταρέμι παρά την έλλειψη πλήρους φυσικής κατάστασης, αποδεικνύει καθημερινά γιατί θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Με μόλις 290 λεπτά συμμετοχής και ήδη 5 γκολ και 1 ασίστ, ο Ιρανός επιθετικός σκοράρει κατά μέσο όρο κάθε 58 λεπτά, μία επίδοση που ξεχωρίζει ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει φτάσει ακόμη στο 100% της ετοιμότητάς του, η παρουσία του στην επιθετική γραμμή των «ερυθρόλευκων» έχει αναδείξει το ταλέντο του, κάνοντάς τον τον απόλυτο πρωταγωνιστή στις τελευταίες νίκες της ομάδας.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Ταρέμι, καταφέρνει να αφήσει το στίγμα του σε κάθε παιχνίδι. Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, η προσφορά του ήταν καθοριστική. Ο Ιρανός επιθετικός δημιούργησε το πρώτο γκολ με την εκπληκτική του πάσα στον Ελ Κααμπί και ακολούθως πέτυχε το 2-0 με μια κεφαλιά που άφησε τον Στρακόσια ανήμπορο να αντιδράσει. Παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε για 90 λεπτά, το πέρασμά του από το γήπεδο ήταν καταλυτικό για την άνετη νίκη του Ολυμπιακού.

Επάξιος αντικαταστάτης του Χαράλαμπου Κωστούλα

Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για το εγχώριο πρωτάθλημα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με το σύστημα 4-4-2, το οποίο επέτρεψε στον Μεχντί Ταρέμι να αγωνιστεί σε ρόλο «κρυφού» επιθετικού. Ο ίδιος βρέθηκε πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί όπως συνήθιζε να κάνει και ο Χαράλαμπος Κωστούλας. Η τοποθέτηση του Ταρέμι σε αυτόν τον ρόλο φάνηκε να λειτουργεί εξαιρετικά, καθώς οι δύο παίκτες είχαν αρκετή χημεία και συνεργάστηκαν με απόλυτη αρμονία. Αυτό το επιθετικό δίδυμο είχε πολλές καλές στιγμές και τελικές προσπάθειες προς την αντίπαλη εστία, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ και αποδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας τους στην επίθεση.

Τι μπορεί να προσφέρει ο Ιρανός όταν φτάσει στο 100%

Η πίστη του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ταρέμι είναι αδιαμφισβήτητη. Παρά την εξαιρετική του απόδοση, ο Βάσκος τεχνικός γνωρίζει ότι ο Ιρανός δεν έχει φτάσει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και αναμένει ότι, όταν αυτή η κατάσταση βελτιωθεί, ο Ταρέμι θα είναι σε θέση να προσφέρει ακόμη περισσότερα. Ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, τόνισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας και εξέφρασε την ταπεινότητά του, κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο την εκτίμηση προς το πρόσωπό του από τους συμπαίκτες του και τον κόσμο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η χημεία του με τον Ελ Κααμπί έχει ήδη γίνει σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο Μαροκινός επιθετικός, μετά το σφύριγμα της λήξης, έτρεξε να αγκαλιάσει τον Ταρέμι και να τον αποθεώσει για την εξαιρετική συνεργασία τους. Ο συνδυασμός των δύο επιθετικών έχει δείξει απόλυτη επικοινωνία μέσα στο γήπεδο, κάτι που προσφέρει στον Ολυμπιακό ακόμη περισσότερους τρόπους για να «σπάσει» τις αντίπαλες άμυνες.

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει για τον Ταρέμι, είναι τι θα συμβεί όταν φτάσει στο 100% της φυσικής του κατάστασης. Με δεδομένο ότι έχει ήδη σκοράρει 5 φορές σε 290 λεπτά και έχει προσφέρει και μία ασίστ, η σκέψη για το τι θα μπορεί να κάνει όταν είναι πλήρως έτοιμος για να αγωνιστεί για 90 λεπτά, προκαλεί ενθουσιασμό. Η φόρμα του είναι εξαιρετική και τα νούμερά του δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για τον Ολυμπιακό στην πορεία του στη Super League και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.