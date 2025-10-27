Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, αναλύοντας την εμφάνιση της ομάδας του, τη συνεργασία των Ελ Κααμπί και Ταρέμι, αλλά και τη νοοτροπία που έδειξαν οι «ερυθρόλευκοι» μετά την πρόσφατη ήττα στην Ευρώπη.

Ο Ισπανός προπονητής τόνισε:

«Το πρωτάθλημα το κερδίζει εκείνος που δεν χάνει βαθμούς από τα ντέρμπι. Ο Ταρέμι κέρδισε ένα πέναλτι, πέτυχε ένα γκολ, αλλά μπορεί να δώσει ακόμη περισσότερα στο παιχνίδι μας».

Για το γεγονός ότι το ντέρμπι ακολούθησε ευρωπαϊκό ματς, σχολίασε:

«Είναι αλήθεια πως μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ευρώπη, οι παίκτες συγκεντρώνονται πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να τους πεις πολλά. Όμως, θέλει προσοχή γιατί πάντα μπορείς να χάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και αυτή η νίκη μας βοηθάει για τη συνέχεια».

Αναφερόμενος στο σχήμα που χρησιμοποίησε, εξήγησε:

«Μπορούμε να το δούμε ξανά, γιατί οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι ταιριάζουν πολύ μεταξύ τους. Η αρχική ιδέα δεν ήταν να παίξουμε με 4-4-2, αλλά με 4-2-3-1, με τον Ταρέμι πιο πίσω, σαν “δεκάρι”. Μοιάζει σαν 4-4-2, αλλά θέλαμε να έχει περισσότερο ρόλο δημιουργού».

Για τον Κοστίνια, πρόσθεσε:

«Έκανε πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι. Πάντα είναι εκεί για να βοηθάει την ομάδα και μας βοήθησε να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε και στα λάθη που θέλει να αποφύγει ο Ολυμπιακός:

«Δεν θέλω να βλέπω ρίσκα στην άμυνα. Όταν κάνεις λάθη και έχεις απέναντί σου ικανούς επιθετικούς, θα το πληρώσεις. Θέλω να παίζουμε στην περιοχή του αντιπάλου, όχι στη δική μας».

Τέλος, για την επίσκεψη της ομάδας στο Μουσείο του συλλόγου πριν από το ντέρμπι, είπε:

«Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Είδα για πρώτη φορά τις στιγμές που έζησε ο Ολυμπιακός στο Κόνφερενς Λιγκ. Έχω καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός είναι πεισματάρης, δεν πέφτει ποτέ, ακόμη κι όταν έρθει μια δύσκολη ήττα. Ξέρει πάντα να σηκώνεται και να συνεχίζει πιο δυνατός».