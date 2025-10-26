Ο Ολυμπιακός ήταν ο θριαμβευτής του ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο στη διάρκεια του αγώνα, βρίσκοντας το πρώτο γκολ στο 33’ με πέναλτι του Ελ Κααμπί και «κλειδώνοντας» τη νίκη στο 67’ με τέρμα του Ταρέμι.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη σημασία της νίκης.

«Δεν το βλέπω σαν ντέρμπι, το βλέπω σαν ένα ακόμα παιχνίδι. Παίξαμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, αλλά στην έδρα μας θέλαμε τη νίκη, χρειαζόμασταν να επιστρέψουμε στις νίκες και να πιστέψουμε ξανά στους εαυτούς μας».

Για τον Ταρέμι ανέφερε:

«Μας βοήθησε πολύ επιθετικά, όμως χρειάζεται να βελτιωθεί και στην άμυνα. Δεν έκανε πλήρη προετοιμασία, αλλά όσο περνά ο καιρός θα ανεβαίνει και περιμένουμε ακόμα περισσότερα από εκείνον».