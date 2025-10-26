Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα του με 4-4-2, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Στην επίθεση, ο Ταρέμι συνεργάζεται με τον Ελ Κααμπί, ενώ στα άκρα της μεσαίας γραμμής βρίσκονται ο Καμπελά και ο Ποντένσε. Στον άξονα ξεκινούν οι Γκαρθία και Έσε, με την αμυντική τετράδα να αποτελείται από Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο, ενώ κάτω από τα δοκάρια είναι ο Τζολάκης.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Ποντένσε, Καμπελά, Ταρέμι, Ελ Κααμπί