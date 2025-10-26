Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-0 επί της ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε το 1-0 και πέτυχε με κεφαλιά το δεύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ιρανός επιθετικός εμφανίστηκε χαμογελαστός αλλά και ταπεινός στις δηλώσεις του:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν μια υπέροχη βραδιά για όλους μας. Δεν ήμουν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, αλλά χαίρομαι που μπόρεσα να βοηθήσω κι εγώ», δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV.

Για τη συνεργασία του με τον Ελ Κααμπί, ο Ταρέμι πρόσθεσε:

«Ήταν ευχαρίστησή μου να παίξω δίπλα του. Είναι πολύ έξυπνος επιθετικός και καταλαβαίνει απόλυτα τι χρειάζεται μέσα στο παιχνίδι. Ήταν μια απόφαση του προπονητή και, ευτυχώς, όλα πήγαν εξαιρετικά».

