Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, τίμησε την 28η Οκτωβρίου με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ανέφερε: «Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου -μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας. Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν το πνεύμα του «ΟΧΙ», το οποίο συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη».