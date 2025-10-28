Στιγμές βαθιάς συγκίνησης στη φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ένας Εύζωνας, αγέρωχος και συγκεντρωμένος, στάθηκε προσοχή μπροστά στο πλήθος. Το βλέμμα του, γεμάτο περηφάνια και συγκίνηση, έγινε σύμβολο του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους που πολέμησαν για την ελευθερία.

Κάθε χρόνο, η παρουσία των Ευζώνων στην παρέλαση δεν είναι απλώς τελετουργική — είναι μια σιωπηλή υπόκλιση στη μνήμη, ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής αξιοπρέπειας.

Και φέτος, η εικόνα αυτή μίλησε πιο δυνατά από κάθε λόγο.