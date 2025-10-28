Η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της ως Σίμπιλ Φόλτι στην κλασική κωμική σειρά “Fawlty Towers” (“Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), πέθανε σε ηλικία 93 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση των γιων της.

Η Σκέιλς είχε μια καριέρα που διήρκεσε επτά δεκαετίες, με σημαντικές ερμηνείες από τη δεκαετία του ’50 έως και τη δεκαετία του ’70, όταν ενσάρκωσε τη Σίμπιλ, τη δυναμική σύζυγο του Μπάζιλ Φόλτι, τον οποίο υποδυόταν ο Τζον Κλιζ. Εμφανίστηκε στις δύο σεζόν της σειράς, το 1975 και το 1979, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία της βρετανικής τηλεόρασης.

Ήταν παντρεμένη για 61 χρόνια με τον επίσης ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Νοέμβριο. Η Σκέιλς έπασχε τα τελευταία χρόνια από άνοια.

«Η λατρεμένη μας μητέρα Προυνέλα Σκέιλς πέθανε χθες ειρηνικά στο σπίτι της στο Λονδίνο. Την παραμονή του θανάτου της έβλεπε το Fawlty Towers», ανέφεραν οι δύο γιοι της στην ανακοίνωσή τους.

Η εμβληματική σειρά διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο Τόρκουεϊ και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς κωμικές παραγωγές στη Βρετανία. Παραμένει σημείο αναφοράς στη λαϊκή κουλτούρα και εξακολουθεί να προβάλλεται μέχρι σήμερα.

Το 2024, το Fawlty Towers μεταφέρθηκε στη σκηνή, σε θεατρική παραγωγή που ανέβηκε στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση της σειράς και της ερμηνείας της Προυνέλα Σκέιλς.