Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με πλήθος κόσμου να κατακλύζει το κέντρο της πόλης.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρέλασαν μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολίτες κάθε ηλικίας, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.

Στην παρέλαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, προσδίδοντας ξεχωριστό συμβολισμό στη γιορτή.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου αποκαθίσταται σταδιακά, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.