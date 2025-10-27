Ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει ξεκάθαρα τον Μάιο: η Γερμανία σκοπεύει να μετατρέψει τη Bundeswehr στον «ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης», δεσμευόμενη να της προσφέρει «όλους τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται». Πέντε μήνες αργότερα, ο καγκελάριος ετοιμάζεται να προσθέσει εξοπλισμό και σχέδιο σε αυτή τη φιλόδοξη εξαγγελία.

Σύμφωνα με εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα που εξασφάλισε το Politico, το Βερολίνο έχει καταρτίσει έναν εκτενή κατάλογο 39 σελίδων με 377 δισεκατομμύρια ευρώ σε προγραμματισμένες αγορές για τον στρατό από την ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα, έως το διάστημα και τον κυβερνοχώρο. Το έγγραφο αποτελεί τη βάση για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026 και περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες προμήθειες χωρίς σαφές ακόμη χρονοδιάγραμμα.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη πλήρους αναμόρφωσης του γερμανικού στρατού, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γερμανική αμυντική βιομηχανία.

Νέο χρηματοδοτικό μοντέλο και υπέρβαση του «φρένου χρέους»

Η πρωτοβουλία αυτή συμπίπτει με τη μετάβαση της κυβέρνησης Μερτς σε ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης. Από την άνοιξη, το Βερολίνο έχει εξαιρέσει την άμυνα από το συνταγματικό «φρένο χρέους», επιτρέποντας πολυετείς δαπάνες πέρα από το ειδικό ταμείο των 100 δισ. ευρώ που είχε δημιουργήσει ο Όλαφ Σολτς.

Οι προμήθειες άνω των 25 εκατ. ευρώ θα χρειαστούν έγκριση από την κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού, η οποία θα εξετάζει σταδιακά τα έργα όταν ωριμάζουν.

320 νέα προγράμματα εξοπλισμού

Η Bundeswehr σχεδιάζει 320 νέα προγράμματα όπλων και εξοπλισμού, εκ των οποίων τα 178 έχουν ήδη προσδιορισμένους αναδόχους. Οι γερμανικές εταιρείες κυριαρχούν, με 160 έργα αξίας 182 δισ. ευρώ να ανατίθενται εντός χώρας.

Η Rheinmetall αναδεικνύεται ο μεγάλος κερδισμένος: συμμετέχει σε 53 έργα αξίας άνω των 88 δισ. ευρώ, από τα οποία 32 δισ. κατευθύνονται απευθείας στην ίδια την εταιρεία και 56 δισ. σε κοινοπραξίες όπως τα Puma και Boxer.

Το σχέδιο προβλέπει την παράδοση 687 οχημάτων Puma έως το 2035, καθώς και 561 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Skyranger 30, επίσης της Rheinmetall, για την προστασία από drones.

Η Diehl Defence ακολουθεί με έργα 17,3 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω της οικογένειας πυραύλων IRIS-T, που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής αεράμυνας της Γερμανίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την αγορά 14 συστημάτων IRIS-T SLM, 396 πυραύλων μέσου βεληνεκούς και 300 μικρού βεληνεκούς, συνολικού κόστους άνω των 4,2 δισ. ευρώ.

Επενδύσεις σε drones και διαστημικά προγράμματα

Η Bundeswehr ενισχύει και το οπλοστάσιό της σε μη επανδρωμένα συστήματα. Προβλέπεται η επέκταση του στόλου Heron TP με νέα πυρομαχικά αξίας 100 εκατ. ευρώ, καθώς και η αγορά 12 τακτικών drones LUNA NG (1,6 δισ. ευρώ). Για το ναυτικό προγραμματίζονται τέσσερα θαλάσσια drones uMAWS, κόστους 675 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο φιλόδοξα είναι τα διαστημικά έργα, αξίας άνω των 14 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν νέους δορυφόρους επικοινωνιών και ένα σύμπλεγμα δορυφόρων χαμηλής τροχιάς 9,5 δισ. ευρώ, με στόχο ασφαλείς και ανθεκτικές επικοινωνίες. Η πρωτοβουλία συνδέεται με το σχέδιο του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ύψους 35 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της «διαστημικής ασφάλειας» της χώρας.

Εξάρτηση από τις ΗΠΑ στα στρατηγικά συστήματα

Παρά τη στροφή στην εγχώρια παραγωγή, η Γερμανία παραμένει εξαρτημένη από τις ΗΠΑ στα κρίσιμα στρατηγικά όπλα.

Η Bundeswehr εξετάζει την προσθήκη 15 επιπλέον F-35 της Lockheed Martin (2,5 δισ. ευρώ), προκειμένου να διατηρήσει τον ρόλο της στη νατοϊκή πυρηνική αποτροπή.

Επιπλέον, προβλέπεται η αγορά 400 πυραύλων κρουζ Tomahawk Block Vb (1,15 δισ. ευρώ) και τριών εκτοξευτών Typhon (220 εκατ. ευρώ), που θα προσφέρουν στη Γερμανία εμβέλεια κρούσης έως 2.000 χλμ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια τεσσάρων αεροσκαφών ναυτικής περιπολίας Boeing P-8A Poseidon (1,8 δισ. ευρώ). Συνολικά, τα 25 έργα ξένης προέλευσης αντιπροσωπεύουν 14 δισ. ευρώ, λιγότερο από το 5% του συνολικού προϋπολογισμού αλλά αφορούν τις πιο στρατηγικές δυνατότητες της χώρας.

Εγχώρια παραγωγή – διεθνής εξάρτηση

Περίπου το ήμισυ του συνολικού σχεδίου αφορά την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, με θωρακισμένα οχήματα, αισθητήρες και πυρομαχικά να κυριαρχούν στις επενδύσεις.

Ωστόσο, τα λίγα αλλά κρίσιμα αμερικανικά συστήματα καθορίζουν τις πυρηνικές, επιθετικές και επιτηρητικές δυνατότητες της Γερμανίας υπενθυμίζοντας ότι, ακόμη και με 377 δισ. ευρώ, το Βερολίνο δεν μπορεί να αποκοπεί πλήρως από την Ουάσιγκτον.

Συνολικά, το σχέδιο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναδιοργάνωση της γερμανικής άμυνας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, με στόχο μια πλήρως εξοπλισμένη, τεχνολογικά προηγμένη Bundeswehr, ικανή να σταθεί αυτόνομα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλά και να παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από Politico