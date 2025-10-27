Οι πτήσεις που αναχωρούσαν για το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) διακόπηκαν προσωρινά την Κυριακή λόγω έλλειψης προσωπικού σε εγκατάσταση εναέριας κυκλοφορίας στη Νότια Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA). Παράλληλα, καθυστερήσεις αναφέρθηκαν και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια, όπως στο Σικάγο, την Ουάσιγκτον και το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Η FAA επέβαλε προσωρινή απαγόρευση πτήσεων σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, μετά την πρόβλεψη του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ότι οι ταξιδιώτες θα δουν περισσότερες πτήσεις να καθυστερούν και να ακυρώνονται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται άμισθοι λόγω του ομοσπονδιακού shutdown.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή του Fox News «Sunday Morning Futures», ο κ. Ντάφι δήλωσε: «Μόλις χθες είχαμε 22 ενεργοποιήσεις προσωπικού. Αυτή είναι μια από τις υψηλότερες που έχουμε δει στο σύστημα από τότε που ξεκίνησε το κλείσιμο. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι οι ελεγκτές εξαντλούνται».

Η FAA ανέφερε ότι τα αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Λος Άντζελες κρατήθηκαν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους από τις 11:42 π.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής ενώ η απαγόρευση προσγείωσης αίρθηκε στις 1:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το LAX δεν αντιμετώπισε συνεχιζόμενα προβλήματα, ενώ μεγαλύτερο μερίδιο καθυστερημένων αφίξεων καταγράφηκε στα αεροδρόμια του Ντάλας, λόγω καιρού και τεχνικού εξοπλισμού.

Προβλήματα προκάλεσε επίσης η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια Newark Liberty του Νιου Τζέρσεϊ, Teteboro και Southwest Florida στο Φορτ Μάγιερς, ενώ το βράδυ της Κυριακής η FAA επιβράδυνε την κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο.

Η υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις ενδέχεται να συνεχιστούν έως ότου αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του προσωπικού εναέριας κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από Politico