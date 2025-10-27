Η επαγγελματική νίκη με 3-0 επί του Βόλου στην Τούμπα δεν είναι απλώς ένα ακόμα τρίποντο. Είναι η επιβεβαίωση ότι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει καθαρό μυαλό, βαθύ ρόστερ και την ικανότητα να μετατρέπει την πίεση σε αστείρευτη ενέργεια για νίκες. Ο Δικέφαλος όχι μόνο έκανε το 4/4 στις νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, παραμένοντας αήττητος στην κορυφή, αλλά απέδειξε πως η φετινή ομάδα έχει φτιαχτεί για να αντέχει, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να επισφραγίζει την αναγέννηση.

Τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν έρχεται εύκολα. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει ψυχική αντοχή, βάθος και προσωπικότητα νικητή, επικρατώντας του Βόλου με 3-0 στην Τούμπα, στο τελευταίο κεφάλαιο ενός «μαραθωνίου» εβδομάδων γεμάτων πίεση, ένταση και απαιτήσεις. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε το 4/4 σερί στις νικες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, παραμένοντας αήττητη και στην κορυφή της βαθμολογίας για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα σε ότι αφορά την Superleague.

Το πιο σημαντικό; Ο ΠΑΟΚ δείχνει πως, ακόμη και όταν τα πόδια βαραίνουν από τις ευρωπαϊκές υπερπροσπάθειες — όπως αυτή στην επική νίκη στη Λιλ — το μυαλό παραμένει καθαρό και η καρδιά του νικητή δεν σταματά να χτυπά. Η αναμέτρηση με τον Βόλο δεν ήταν εύκολη.

Αντίθετα, ήταν από τα λεγόμενα «ύπουλα» παιχνίδια, εκείνα που μπορούν να σε ρίξουν στην παγίδα της χαλάρωσης. Όμως ο φετινός ΠΑΟΚ έχει μάθει να ζει με την πίεση, να την τιθασεύει και να τη μετατρέπει σε ενέργεια.

Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη ήρθε σαν λύτρωση, αλλά και σαν απόδειξη ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έξι και μισό χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή στη Super League, ο διεθνής φορ βρήκε δίχτυα ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι έχει μπει πια πλήρως στο ρυθμό της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη έναν επιθετικό με την ένταση και τη φιλοσοφία του Γιακουμάκη, που παλεύει σε κάθε φάση, διεκδικεί κάθε μπάλα και μεταφέρει στον αγωνιστικό χώρο τη φλόγα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το ίδιο σημαντικό όμως είναι και ότι πλέον το γκολ δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο παικτών. Ο Οζντόεφ, ο Μπάμπα, ο Ζίβκοβιτς, ο Ντεσπόντοφ, ο Κωνσταντέλιας — όλοι μπαίνουν στην εξίσωση, όλοι προσφέρουν. Ο ΠΑΟΚ δεν στηρίζεται σε μονάδες, αλλά σε ένα σύνολο που αναπνέει, παλεύει και κερδίζει μαζί.

Οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Ο Δικέφαλος έχει μπροστά του ακόμη μια δύσκολη διαδρομή με Κύπελλο και Ευρώπη να τρέχουν παράλληλα. Όμως, αν κάτι δείχνει ο φετινός Οκτώβρης, είναι ότι αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί για να αντέχει. Και όσο συνεχίζει να πανηγυρίζει νίκες σαν αυτή με τον Βόλο, η πίστη πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει ως το τέλος — και να μείνει εκεί — δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Η νίκη επί του Βόλου δεν είναι απλά ένα ακόμα τρίποντο για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια επιβεβαίωση ότι η ομάδα έχει βρει ρυθμό και νοοτροπία νικητή σε κάθε επίπεδο. Από την αμυντική οργάνωση μέχρι την ταχύτητα και την ακρίβεια στην ανάπτυξη, ο Δικέφαλος δείχνει πως μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία την κόπωση, τις συνεχόμενες υποχρεώσεις και την πίεση που φέρνει το γεγονός ότι παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα.

Η φετινή εικόνα του ΠΑΟΚ είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς του Ραζβάν Λουτσέσκου, που έχει καταφέρει να συνδυάσει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων παικτών. Ο συνδυασμός παλιών και νέων στοιχείων δημιουργεί μια ομάδα που δεν εξαρτάται μόνο από μία επιθετική λύση αλλά έχει πολλαπλές πηγές γκολ και δημιουργίας. Ο Οζντόεφ, με την έφεσή του στις μεταβιβάσεις και την ικανότητά του να τελειώνει φάσεις, έχει προσθέσει ακόμα περισσότερη διάσταση στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Επιπλέον, η ψυχολογική ώθηση που δίνει η αίσθηση του σερί νικών είναι ανεκτίμητη. Οι παίκτες γνωρίζουν πως ότι και να συμβεί, η ομάδα έχει την ποιότητα και την πειθαρχία να ξεπεράσει δυσκολίες. Το 4/4 δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν επαναπαύεται, αλλά συνεχίζει με στόχο την κορυφή. Ο κόσμος στην Τούμπα βλέπει μια ομάδα που συνδυάζει πάθος, τεχνική και στρατηγική, και αυτό το μείγμα υπόσχεται ακόμα πιο συναρπαστικές στιγμές στην πορεία της σεζόν.

Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, ο ΠΑΟΚ δείχνει ικανός όχι μόνο να διατηρήσει την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα, αλλά και να φτάσει μακριά σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετατρέποντας την πίεση σε αστείρευτη δύναμη για νίκες.