Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου, η εφαρμογή της τροπολογίας θα ξεκινήσει από αύριο, Τρίτη 28/10, το βράδυ, μετά από τις παρελάσεις δηλαδή.

Υπενθυμίζεται πως η τροπολογία αφορά την απαγόρευση διαδηλώσεων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Όπως είπε η Χριστίνα Κοραή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην τροπολογία λέγοντας: «Ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι προβλέπει η τροπολογία και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο νόμος θα εφαρμοστεί έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΛ.ΑΣ».

