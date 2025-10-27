Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου, η εφαρμογή της τροπολογίας θα ξεκινήσει από αύριο, Τρίτη 28/10, το βράδυ, μετά από τις παρελάσεις δηλαδή.
Υπενθυμίζεται πως η τροπολογία αφορά την απαγόρευση διαδηλώσεων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Όπως είπε η Χριστίνα Κοραή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην τροπολογία λέγοντας: «Ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι προβλέπει η τροπολογία και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
Η ΕΛ.ΑΣ έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο νόμος θα εφαρμοστεί έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΛ.ΑΣ».
