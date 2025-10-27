Την ίδια περίοδο, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της κατά 10,0%, φτάνοντας συνολικά τις 323.447 μονάδες. Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, το BMW Group παρέδωσε συνολικά 470.313 ηλεκτροκίνητα οχήματα (BEV και PHEV), (+15,0%).

Η BMW πούλησε 514.620 οχήματα το τρίτο τρίμηνο (+5,7%). Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (+0,1%), με συνολικά 1.585.580 παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 395.998 ηλεκτροκίνητων οχημάτων (+4,5%).

Τα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW συνεχίζουν να γνωρίζουν υψηλή ζήτηση, οδηγώντας σε αύξηση των παραδόσεων οχημάτων με αυτή την τεχνολογία κίνησης κατά 30,2% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η MINI παρέμεινε σε τροχιά ανάπτυξης, με τη νέα οικογένεια μοντέλων της: κατά το τρίτο τρίμηνο, παρέδωσε 72.376 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 37,5%. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, πωλήθηκαν παγκοσμίως 206.214 οχήματα, αυξημένα κατά 23,7%. Κατά την ίδια περίοδο, η μάρκα κατέγραψε ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές πωλήσεων.