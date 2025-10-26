Το έργο του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ήταν εύκολο, καθώς ο Δικέφαλος μπήκε με εμφανή κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια με ΑΕΚ και Λιλ, δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος βρήκε τις λύσεις και έφτασε σε μια δίκαιη, καθαρή επικράτηση.

Κακό πρώτο μέρος, ανήμπορος να απειλήσει ουσιαστικά

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να διασπάσει την οργανωμένη άμυνα του Βόλου. Οι Θεσσαλοί έκλεισαν σωστά τους χώρους και προσπάθησαν να χτυπήσουν στις αντεπιθέσεις με τον Λάμπρου και τον Χάμουλιτς.

Ο Γιακουμάκης είχε μια καλή στιγμή με δύσκολο σουτ που πέρασε άουτ, ενώ και ο Οζντόεφ απείλησε με μακρινό σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Στην αντίπερα όχθη, ο Χάμουλιτς έκανε επικίνδυνη κούρσα και γύρισμα που σταμάτησε στον Τσιφτσή. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με το 0-0 να αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Ξέσπασμα και τρία γκολ σε 30 λεπτά

Η εικόνα όμως άλλαξε εντελώς στην επανάληψη. Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος, ανέβασε ρυθμό και «ξεκλείδωσε» το ματς στο 55’. Ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε άψογα το φάουλ, ο Λόβρεν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Γιακουμάκης με γυριστό σουτ άνοιξε το σκορ (1-0).

Η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Στο 70’, ο Τάισον συνεργάστηκε ιδανικά με τον Τέιλορ, ο οποίος έσπασε τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι για τον Οζντόεφ — και ο Ρώσος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 80’, με τον ίδιο τον Οζντόεφ να συνδυάζεται ξανά με τον Γιακουμάκη και να σκοράρει για δεύτερη φορά, γράφοντας το τελικό 3-0 μέσα σε αποθέωση από την Τούμπα.

Κορυφή και αυτοπεποίθηση

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία και την ψυχολογία που έχει χτίσει μετά τα σπουδαία αποτελέσματα με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Λιλ. Ο Λουτσέσκου έδωσε ανάσες σε παίκτες-κλειδιά, είδε τον Γιακουμάκη να συνεχίζει να «συνδέεται» με τα δίχτυα και τον Οζντόεφ να επιβεβαιώνει την αγωνιστική του άνοδο.

Ο Δικέφαλος παραμένει στην κορυφή και ετοιμάζεται πλέον για την επόμενη πρόκληση, με πίστη και σταθερότητα στο πλάνο του προπονητή του.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Τέιλορ (77’ Μπάμπα), Μιχαηλίδης, Λόβρεν (58’ Βολιάκος), Σάστρε (68’ Κένι), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ιβανούσετς (58’ Κωνσταντέλιας), Ντεσπόντοφ (68’ Ζίβκοβιτς), Γιακουμάκης.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (73’ Πίντσι), Σόρια, Μπουζούκης (60’ Γρόσδης), Φορτούνα, Χάμουλιτς (73’ Μακνί), Λάμπρου, Χουάνπι (85’ Προύντζος), Τζόκα (85’ Θαρθάνα).