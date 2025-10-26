Θύμα κλοπής περιγράφει στο MEGA πώς ένας πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός άνδρας, υποδυόμενος τον υδραυλικό, κατάφερε να του κλέψει χιλιάδες ευρώ.

Ο δράστης παρίστανε τον υδραυλικό και, με το πρόσχημα της υποτιθέμενης διαρροής νερού, κατάφερνε να εισέρχεται στα σπίτια των θυμάτων του. Κέρδιζε εύκολα την εμπιστοσύνη τους με την ευγενική του συμπεριφορά και τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει.

Ο 59χρονος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Πειραιά και του έκαναν έλεγχο.

Από την έως τώρα έρευνα, έχουν ταυτοποιηθεί 15 υποθέσεις κλοπών και μία ληστεία σε βάρος του, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 282.800 ευρώ. Ο «μαϊμού» υδραυλικός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του.

Το θύμα λέει στις «Εξελίξεις Τώρα»: «Είχα πάει στη λαϊκή. Γυρνώντας σκεφτόμουν, ήμουν με το κεφάλι κάτω, ήταν δίπλα μου, δεν κατάλαβα τίποτα. Άνοιξα κάτω την είσοδο και ανεβήκαμε πάνω, μου είπε ότι μένει στον κάτω όροφο, είναι υδραυλικός, έχουν σπάσει τα νερά, ότι τον λένε Γιάννη. Πήρε ό,τι είχε όλη της τη σύνταξη και έφυγε. Μετά ήρθε η Ασφάλεια, μου δείξανε μία φωτογραφία ότι τον συλλάβανε».