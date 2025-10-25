Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Equipe, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θεωρεί άψογη τη διαιτησία του Νίκολα Νταμπάνοβιτς, επικυρώνοντας ουσιαστικά την επιλογή του να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ των Γάλλων στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Η επίμαχη φάση ήρθε σε μια στιγμή που το παιχνίδι «έβραζε» και η Λιλ πίεζε για την ανατροπή. Μετά από επαφή του Τόμας Κεντζιόρα με τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή, οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα ζητώντας την εσχάτη των ποινών. Το VAR κάλεσε τον Μαυροβούνιο ρέφερι σε on-field review, υποδεικνύοντας πιθανή παράβαση. Ωστόσο, ο Νταμπάνοβιτς, αφού παρακολούθησε προσεκτικά τη φάση στην οθόνη, επέμεινε στην αρχική του απόφαση, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει κράτημα που να δικαιολογεί πέναλτι.

Η επιλογή του αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τον πάγκο και την εξέδρα της Λιλ, με τους Γάλλους να κάνουν λόγο για «σαφή παράβαση». Όμως, όπως αποκαλύπτει η Equipe, η επιτροπή διαιτησίας της UEFA, που εξέτασε εκ των υστέρων την απόδοση του διαιτητή και του VAR team, δικαιώνει πλήρως τον Νταμπάνοβιτς.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θεωρεί ότι ο Μαυροβούνιος έδρασε με ψυχραιμία, ακολουθώντας πιστά το πρωτόκολλο και αξιολογώντας σωστά τη φυσική επαφή ως «αμοιβαίο μαρκάρισμα», χωρίς υπερβολική χρήση δύναμης ή ξεκάθαρο κράτημα που να εμποδίζει την εξέλιξη της φάσης. Έτσι, όχι μόνο δεν θα υπάρξει καμία πειθαρχική επίπτωση, αλλά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η UEFA θα τον διατηρήσει κανονικά στους πίνακες για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Η στάση αυτή δείχνει ότι η ομοσπονδία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της προστασίας των διαιτητών που λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το προσωπικό τους κριτήριο, ακόμη κι αν διαφωνεί το VAR. Παράλληλα, επιβεβαιώνει πως η UEFA εκτιμά την αποφασιστικότητα και τη συνέπεια του Νταμπάνοβιτς, σε ένα από τα πιο απαιτητικά ευρωπαϊκά παιχνίδια της αγωνιστικής.

Έτσι, η συζήτηση γύρω από τη φάση του Κεντζιόρα φαίνεται πως κλείνει οριστικά, με τη «σφραγίδα» της UEFA να δικαιώνει τον ρέφερι και να επιβεβαιώνει την ορθότητα της κρίσης του, παρά τις έντονες αντιδράσεις από πλευράς Λιλ.