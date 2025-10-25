Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια νέα δραματική ιστορία γεμάτη ευαισθησία, ένταση και χρώμα. Η ταινία του με τίτλο «Amarga Navidad» (Πικρά Χριστούγεννα), θα κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες στις 20 Μαρτίου 2026, όπως επιβεβαίωσε η Warner Bros Spain, μέσω της εταιρείας καταγραφής κινηματογραφικών στοιχείων ComscoreMoviesSpain.

Το φιλμ σηματοδοτεί την επιστροφή του Αλμοδόβαρ στον ισπανόφωνο κινηματογράφο, μετά την επιτυχία του «Η γειτονική αίθουσα» («La habitación de al lado»), που του χάρισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2024. Η νέα του δουλειά γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2025 σε δύο τοποθεσίες αγαπημένες στον σκηνοθέτη: τη Μαδρίτη και τη Λανθαρότε, των Καναρίων Νήσων, συνδυάζοντας αστικό δράμα και υπαρξιακό στοχασμό με το αισθητικό του αποτύπωμα.

Πρωταγωνιστεί η ταλαντούχα Μπάρμπαρα Λένι στον ρόλο της Έλσα, μιας σκηνοθέτριάς διαφημίσεων που προσπαθεί να σταθεί όρθια μετά τον θάνατο της μητέρας της κατά τη διάρκεια των εορτών. Ανίκανη να διαχειριστεί το πένθος της, ρίχνεται στη δουλειά μέχρι να τη χτυπήσει μια κρίση πανικού, που τη φέρνει αντιμέτωπη με όσα προσπαθεί να αποφύγει. Ο Λεονάρντο Σμπαραλιά υποδύεται τον Ραούλ Ντουράν, έναν σκηνοθέτη-σεναριογράφο που εμπλέκεται παράλληλα στην ιστορία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Δίπλα τους η Αϊτάνα Σάντσες-Χιχόν, η Βικτόρια Λουένγκο, η Μιλένα Σμιτ, ο Πάτρικ Κριαδό και ο Κιμ Γκουτιέρεθ, ενώ φυσικά δεν λείπει η εμβληματική Ρόσι ντε Πάλμα η πιο χαρακτηριστική «chica Almodóvar».

Η πλοκή, σύμφωνα με τη σύνοψη της El Deseo, επικεντρώνεται στην εσωτερική αναζήτηση της Έλσα, η οποία, μαζί με τη φίλη της Πατρίσια, εγκαταλείπει το ψυχρό αστικό σκηνικό της Μαδρίτης για τη μελαγχολική ηφαιστειακή Λανθαρότε. Εκεί, μέσα από ένα ταξίδι απομόνωσης και επανεκκίνησης, η ιστορία εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και τη δημιουργία.

Το φιλμ αναμένεται να διατηρεί όλα τα γνωρίσματα του σύμπαντος του Αλμοδόβαρ: γυναίκες ηρωίδες με συναισθηματικό βάθος, έντονη χρωματική παλέτα και μουσική που συνομιλεί με το δράμα. Οι πρώτες πληροφορίες από τον κύκλο του σκηνοθέτη κάνουν λόγο για ένα «μελαγχολικό αλλά λυτρωτικό έργο», όπου ο δημιουργός επιστρέφει στις πιο ανθρώπινες πτυχές του σινεμά του.

Η προσμονή είναι, όπως πάντα με τις ταινίες του Αλμοδόβαρ, τεράστια. Μετά τα διεθνή του επιτεύγματα έως το οσκαρικά υποψήφιο «Πόνος και Δόξα», το «Πικρά Χριστούγεννα» φαίνεται έτοιμο να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στη θρυλική φιλμογραφία του διάσημου δημιουργού.