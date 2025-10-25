Οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να τρέχουν για φωτοτυπίες της αστυνομικής τους ταυτότητας κάθε φορά που κάνουν μια συναλλαγή με ιδιωτικό φορέα. Με νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ταυτοποίηση περνάει στην ψηφιακή εποχή καθώς από εδώ και στο εξής, θα γίνεται αποκλειστικά με ψηφιακό αντίγραφο της ταυτότητας μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Το νέο σύστημα υπόσχεται περισσότερη ασφάλεια και λιγότερη ταλαιπωρία. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του φορέα, για παράδειγμα μιας τράπεζας, θα μπορεί να δει το ψηφιακό αντίγραφο μόνο αν ο πολίτης συνδεθεί και εγκρίνει ο ίδιος την πρόσβαση μέσω των προσωπικών του κωδικών. Το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας θα δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Έτσι, οι προσωπικές πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες και οι συναλλαγές γίνονται πιο γρήγορα και χωρίς χαρτούρα.