Δύσκολο έως ακατόρθωτο αποδεικνύεται να βρει κανείς διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού εμφανίζει πληρότητα έως και τις αρχές Απριλίου 2026.

Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη προγραμματίσει το ραντεβού τους για την έκδοση της νέας ψηφιακής ταυτότητας, με αποτέλεσμα τα περισσότερα κεντρικά αστυνομικά τμήματα της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας να μην διαθέτουν πλέον διαθέσιμες ημερομηνίες.

Αντίθετα, διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται σε νησιωτικές περιοχές και περιφέρειες με μικρότερο πληθυσμό, όπου η αναμονή είναι πολύ μικρότερη και τα ραντεβού ξεκινούν ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες.

Έτσι, για όσους κατοικούν στην Αθήνα και θέλουν να εκδώσουν άμεσα νέα ταυτότητα, μια πρακτική λύση είναι να αναζητήσουν διαθέσιμα ραντεβού σε γειτονικές περιοχές, όπως για παράδειγμα στα Καμένα Βούρλα ή σε άλλες κοντινές πόλεις.

Τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 αν δεν έχετε νέα ταυτότητα

Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι παλαιού τύπου ταυτότητες, που βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός ΕΕ λόγω χαμηλού επιπέδου ασφάλειας.

Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, ενώ συνιστάται η έγκαιρη αντικατάσταση των ταυτοτήτων με τις νέες, ψηφιακά ασφαλείς.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέσο ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Η προθεσμία για την έκδοσή του λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές συναλλαγές, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία είναι ψηφιακή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή εναλλακτικά σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet

Επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία

Επιλέγει «Έκδοση Π.Α.»

Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).

Γιατί είναι σημαντικός

Η μη έκδοση του Π.Α. μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και αποκλεισμούς από βασικές υπηρεσίες όπως: