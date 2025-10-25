Στην τελική του ευθεία οδεύει η υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αχαΐα και Αμαλιάδα, καθώς αναμένονται οι διώξεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, με την γιαγιά του άτυχου παιδιού να μιλάει στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» για την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η Φωτεινή Λιακοπούλου περιμένει -όπως λέει- με αγωνία, τις απαντήσεις που καθυστερούν και μιλάει για την Ειρήνη Μουρτζούκου και την υπόθεση που εκτυλίχθηκε σε Αχαΐα και Αμαλιάδα. «Έχω αρρωστήσει με τον Παναγιώτη, γιατί αργούν πολύ με τις έρευνες. Στο τέλος θα πάθει και τίποτα η Ειρήνη Μουρτζούκου εκεί μέσα, που λένε ότι είναι άρρωστη με την καρδιά της και δεν θα πάρουμε απαντήσεις». Η γιαγιά του Παναγιωτάκη τόνισε, πως πλέον δεν έχει καμία επαφή με την καθ’ ομολογίαν παιδοκτόνο τεσσάρων παιδιών. Κάθε επικοινωνία διακόπηκε με την Ειρήνη Μουρτζούκου από την ημέρα που οι Αρχές κατάσχεσαν τα τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

«Δεν έχει πια τους αριθμούς των κινητών μας, από όταν τα πήρε η ΓΑΔΑ. Θέλαμε να τα πάρουν, γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση όμως. Γιατί δεν προχωράει αυτή η υπόθεση, δεν καταλαβαίνω, στο τέλος θα πεθάνω και δε θα μάθω τίποτα. Θα κάνω τα πάντα, να πάω να την δω, αν είναι να μάθω την αλήθεια». Σε ερώτηση για τους λόγους που η προφυλακισμένη άφησε αιχμές, ότι η κόρη της Πόπη μπορεί να είναι εκείνη που έβλαψε το εγγόνι της, απέδωσε τη στάση της, στον αρρωστημένο έρωτα που είχε για την κόρη της.

«Η Ειρήνη τα ρίχνει σε όλους, μια γράφει, μια σκίζει»

«Η Ειρήνη τα έριχνε αλλού. Για την Πόπη το είχε πει επίτηδες επειδή βγήκε και μίλησε. Είναι υπερβολικά ερωτευμένη με την Πόπη. Άλλη φορά είχε πει ότι τον Παναγιώτη δεν τον πείραξε επειδή ήταν μεγάλος, 15 μηνών, αν ήταν πιο μικρός θα τον σκότωνε; Όπως όταν είχε πει στην κυρία Νικολούλη ήμασταν καλύτερα στην Αθήνα; Τι εννοεί με όλα αυτά;», λέει η κ. Λιακοπούλου.

«Για μένα είναι στοιχεία. Εγώ την μάζεψα, την πρόσεξα καλύτερα και από τα παιδιά μου και μετά μάθαινα σιγά σιγά από την κυρία Νικολούλη πράγματα που δεν ήξερα. Δεν της φαινόταν, δεν μου πήγε το μυαλό». Η γιαγιά του Παναγιωτάκη δήλωσε πλέον βέβαιη για την ενοχή της. «Η Ειρήνη τα ρίχνει σε όλους, μια γράφει, μια σκίζει, εκείνη το έχει το κάνει, αλλά έχουμε πει, ότι είναι άρρωστη στο μυαλό. Έχει τρία πρόσωπα. Πιστεύει ότι θα βγει και θα έρθει πίσω σε εμάς. Της τα έχω πει και της ίδιας και μου λέει “ρε μάνα μόνο εσύ με καταλαβαίνεις”. Νομίζει ότι έχει σκοτώσει κοτόπουλα. Δεν θυμάται, δεν ξέρει τι έχει κάνει. Μπαίνει ο διάολος μέσα της. Σκέφτεται τη μάνα της» είπε.

«Ειρήνη και Ρούλα είναι φιλενάδες»

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη αναφέρθηκε και στα όσα της περιέγραψε κατά την τελευταία επικοινωνία τους η προφυλακισμένη παιδοκτόνος μέσα από την φυλακή. «Μία σκοτώνεται με την Πισπιρίγκου, μια είναι φιλενάδες, την άλλη τσακωνόταν με τη μητέρα του Άγγελου, για το ποια έχει σκοτώσει περισσότερα παιδιά. Μου είπε “μην ακούς τις βλακείες που λέγονται, εδώ μέσα στη φυλακή κάνουμε ό,τι θέλουμε, τρώμε, πίνουμε, περνάμε μια χαρά”».