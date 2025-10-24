ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το καλώδιο του ανελκυστήρα Γκλόρια που έσπασε και προκάλεσε το δυστύχημα με 16 νεκρούς δεν ήταν πιστοποιημένο για μεταφορά ανθρώπων.

Η εταιρεία Carris προμηθεύτηκε και εγκατέστησε λανθασμένα το μη κατάλληλο καλώδιο, χωρίς να εντοπιστεί το σφάλμα από μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας.

Η έρευνα εντόπισε ελλείψεις στη συντήρηση, άγνοια τεχνικού προσωπικού και απουσία δοκιμών στο σύστημα ασφαλείας του ανελκυστήρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύμφωνα με το πόρισμα της αρμόδιας υπηρεσίας διερεύνησης ατυχημάτων σιδηροδρόμων GPIAAF, το καλώδιο που είχε τοποθετηθεί στον ανελκυστήρα Γκλόρια, στη Λισαβόνα, δεν διέθετε πιστοποίηση μεταφοράς επιβατών. Η εταιρεία Carris το αγόρασε και το τοποθέτησε το 2022, χωρίς να διαπιστωθεί το σφάλμα από τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.

Από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασης, υπήρχαν ενδείξεις πως το καλώδιο δεν ήταν κατάλληλο, καθώς παρουσίασε σημαντική αύξηση μήκους υπό το βάρος των καμπινών, γεγονός που οδήγησε σε αποκοπή τμήματος 4,5 μέτρων. Το προσωπικό συντήρησης ενημέρωσε ανεπίσημα το τμήμα μηχανικών, ωστόσο το ζήτημα δεν διερευνήθηκε περαιτέρω, καθώς υπήρξε εμπιστοσύνη στην προμήθεια της εταιρείας.

Η αντικατάσταση του καλωδίου έγινε μετά από 600 ημέρες, αλλά και πάλι με ακατάλληλο υλικό. Το ίδιο είδος καλωδίου έχει τοποθετηθεί και στον ανελκυστήρα Lavra, ενώ ελλείψεις διαπιστώθηκαν και στον έλεγχο της συντήρησης, καθώς ορισμένες εργασίες που καταγράφονταν ως ολοκληρωμένες δεν πραγματοποιήθηκαν στην πράξη.

Η τεχνική ομάδα δεν διέθετε την απαιτούμενη γνώση για να αναγνωρίσει τη διαφορά μεταξύ των καλωδίων. Επιπλέον, το σύστημα ασφαλείας και τα φρένα έκτακτης ανάγκης δεν είχαν δοκιμαστεί ποτέ σε πραγματικές συνθήκες. Το πόρισμα αναφέρει ότι ο ανελκυστήρας Γκλόρια δεν βρισκόταν υπό την επίβλεψη του Ινστιτούτου Κινητικότητας και Μεταφορών (IMT) ή άλλου φορέα.

Η GPIAAF δηλώνει πως δεν φέρει αρμοδιότητα για την επίβλεψη, αλλά εισηγείται συστάσεις προς την Carris και το IMT για βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 3 Σεπτεμβρίου, με απολογισμό 16 θύματα.