Το Πεκίνο κάλεσε τις Βρυξέλλες να αποσύρουν άμεσα τις κινεζικές επιχειρήσεις από το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, παρά τις επανειλημμένες διαπραγματεύσεις της Κίνας με την ΕΕ, η Ένωση επέμεινε να συμπεριλάβει εκ νέου κινεζικές εταιρείες στο νέο πακέτο μέτρων. Για πρώτη φορά, οι κυρώσεις επεκτάθηκαν σε μεγάλες κινεζικές πετρελαϊκές εταιρείες και επενδυτικούς ομίλους, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο Πεκίνο.

Η Κίνα έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στην επιβολή μονομερών κυρώσεων που, όπως υποστηρίζει, στερούνται νομικής βάσης βάσει του διεθνούς δικαίου ή σχετικής έγκρισης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι ενέργειες της ΕΕ αντιβαίνουν στο πνεύμα συναίνεσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των ηγετών Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονομεύοντας τη διμερή οικονομική και εμπορική συνεργασία και επηρεάζοντας αρνητικά την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.