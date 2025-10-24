Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη της Γαλλίας, από τη ν υπόθεση της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, η οποία έπεσε θύμα βιασμού και δολοφονίας από την Αλγερινή Ντάμπια Μπενκιρέντ, τον Οκτώβριο του 2022.

Στην κυνική της απολογία η 27χρονη Ντάμπια Μπενκιρέντ, ισχυρίστηκε ότι, η 12χρονη την ικέτευσε να μην της κάνει κακό, πριν εκείνη την σκοτώσει. Όπως είπε στο δικαστήριο η Μπενκιρέντ, την προηγούμενη της δολοφονίας είχε τσακωθεί με τον πρώην σύντροφό της και για αυτό «είπα στον εαυτό μου ότι, θα βλάψω κάποιον».

Περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη μοιραία για την 12χρονη συνάντηση, η 27χρονη από την Αλγερία είπε ότι, «πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά είδα τη Λόλα. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα, γιατί δεν είχα κάρτα να την ανοίξω».

«Δεν είναι ότι ήθελα να τη σκοτώσω, αλλά ότι ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να τη σκότωνα», είπε με κυνικό τρόπο, λέγοντας ότι, στη συνέχεια η Λόλα τη βοήθησε να ανεβάσει τις βαλίτσες της στο διαμέρισμά της και παραδέχθηκε ότι από εκείνη τη στιγμή είχε αποφασίσει να της κάνει κακό.

Η Μπενκιρέντ είπε ότι τράβηξε την 12χρονη από το χέρι για να τη βάλει στο ασανσέρ, που οδηγούσε στο διαμέρισμά της, ενώ εκείνη την ικέτευε. «Κυρία, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε κακό» είπε ότι, άκουσε να της λέει η Λόλα με την ίδια να της απαντά «μην ανησυχείς, δεν θα σου κάνω κακό». Μόλις η Λόλα μπήκε στο σπίτι της, όπως είπε η 27χρονη στο δικαστήριο, της ζήτησε να γδυθεί και να κάνει ντους, λέγοντας ότι, η ανήλικη φαινόταν «φοβισμένη».

Αφού παραδέχθηκε ότι, την κακοποίησε σεξουαλικά είπε ότι, στη συνέχεια «χτύπησε τοκεφάλι της με το χέρι μου στον τοίχο του ντους», υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν πραγματικά σκληρό». «Στο ντους, για μένα, μετατράπηκε σε φάντασμα. Δεν είπε τίποτα, δεν μίλησε.

Μου είπαν ότι όταν την έδεσα, ήταν ακόμα ζωντανή. Για μένα, ήταν νεκρή» είπε με κυνισμό η Αλγερινή.

Όπως ισχυρίστηκε αφού την κακοποίησε σεξουαλικά, «άρχισε να τη χτυπάει επειδή φοβόταν ότι, θα το έλεγε στην οικογένειά της. Όλο το μίσος, που είχα μέσα μου, τοξέσπασα πάνω της. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι, θα πεθάνει». «Δεν είναι ότι ήθελα να τη σκοτώσω, αλλά ότι ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να τη σκότωνα», είπε με αναισθησία, που σόκαρε η Μπενκιρέντ, ενώτο ίδιο σοκαριστική ήταν και η περιγραφή για τις 38 μαχαιριές, που κατάφερε στην 12χρονη αφού «άρχισε να την βλέπει ως πρόβατο», λέγοντας «το δέρμα της ήταν σκληρό, σαν προβάτου», προσθέτοντας ότι, ήταν σε εκείνο το σημείο, που έγραψε τους αριθμούς 0 και 1 στα πόδια του κοριτσιού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, η Μπενκιρέντ φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι, είδε ένα «φάντασμα» στη Λόλα και ενήργησε από «φόβο» για αυτόν τον «ενσαρκωμένο διάβολο».

Η έρευνα έδειξε ότι, λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία είχε ψάξει στο διαδίκτυο για μαγεία. Μετά τις σοκαριστικές καταθέσεις, η μητέρα της 12χρονης παρακάλεσε το δικαστήριο «να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσει ότι, αυτό το άτομο θα φυλακιστεί ισόβια. «Μην της επιβάλετε τίποτα άλλο εκτός από ισόβια» είπε χαρακτηριστικά.