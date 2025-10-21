Ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών, η δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ τον Οκτώβριο του 2022, έφερε την 27χρονη Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ στο εδώλιο του κατηγορουμένου στη Γαλλία. Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει σοκ λόγω της βαρβαρότητάς της, περιλαμβάνει, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, τον βιασμό και τον φόνο της ανήλικης, την οποία η δράστις μαχαίρωσε 38 φορές προτού την πνίξει, ως πράξη εκδίκησης κατά της μητέρας της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail την κατηγορούν ότι έπνιξε τη Λόλα και της έκοψε μερικώς το κεφάλι, επειδή η μητέρα της δεν της έδωσε κλειδί για μια πολυκατοικία.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει δημοσίευμα, «η Μπενκιρέντ φέρεται να κυκλοφορούσε με το πτώμα της κοπέλας σε μια βαλίτσα στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας την δείχνει να ανοίγει τη βαλίτσα που περιείχε το πτώμα του παιδιού, ενώ καθόταν σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στο Παρίσι λίγες ώρες μετά το φόνο».

Η μαθήτρια υπέστη 38 τραύματα στην πλάτη και το λαιμό της πριν πεθάνει από ασφυξία, όπως δήλωσε ένας γιατρός στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Παρισιού τη Δευτέρα.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία», πρόσθεσε ο γιατρός, καθώς οι εικόνες των τραυμάτων της παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης.

«Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, που υπερβαίνει τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο».

Αρκετά μέλη της οικογένειας αποχώρησαν από το δικαστήριο όταν παρουσιάστηκαν εικόνες των τραυμάτων της Λόλα, ενώ ήρθαν στο φως και άλλες συγκλονιστικές λεπτομέρειες, όπως το γεγονός ότι η 12χρονη υπέστη «ορατά τραύματα» στα γεννητικά της όργανα.

«Υπήρχαν αιμορραγικά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος», ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα του παιδιού, είπε μεταξύ άλλων ο γιατρός.

Η Μπενκιρέντ είχε φτάσει στη Γαλλία το 2013 σε ηλικία 14 ετών αλλά της είχε επιδοθεί διαταγή απέλασης μετά την παράταση της φοιτητικής της βίζας τον Αύγουστο του 2022, μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της 12χρονης.

Μιλώντας στο δικαστήριο η μητέρα της 12χρονης, Ντελφίν Νταβιέ, που φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης της, ζήτησε «δικαιοσύνη» ενώ άλλοι συγγενείς της ανήλικης φορούσαν μπλουζάκια με τη φράση: «Ήσουν ο ήλιος της ζωής μας, θα είσαι το αστέρι στις νύχτες μας».