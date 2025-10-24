Το βράδυ της Πέμπτης η ΑΕΚ έδωσε μία πραγματική ποδοσφαιρική παράσταση. Κατάφερε να βγάλει από το μυαλό της το ματς με τον ΠΑΟΚ και την κάκιστη εμφάνιση και με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο όπου η Αμπερντίν ήθελε να δείξει ότι δεν… φοβάται, ο «Δικέφαλος» την έπιασε από το… λαιμό και δεν της έδωσε την ευκαιρία να πάρει ανάσα!

Δεν θα πρέπει να απασχολεί καθόλου και κανέναν οπαδό της ΑΕΚ, αν η Αμπερντίν δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος (θυμίζω ότι έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο), ή είναι στα χειρότερά της. Διότι μπορεί να είναι αλήθεια ότι αυτή η ομάδα που είδαμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα θα ήταν πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό, αλλά δε νομίζω ότι αν έβρισκε κάποιος την ΑΕΚ σε αντίστοιχο σημείο, θα έδειχνε… σεβασμό στην ιστορία.

Στο ποδόσφαιρο και δη το ευρωπαϊκό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και διαμορφωθεί, κάθε νίκη, κάθε βαθμός και κάθε γκολ «μετράει» και η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έκανε αυτό που είχε «υποχρέωση» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο Σέρβος τεχνικός είπε μετά τη λήξη του ματς, πως όλα πήγαν όπως ήθελαν, ενώ στη συνέντευξη Τύπου έβγαλε παράπονα. Καταρχάς, η κριτική που δέχθηκε αυτός και η ομάδα του μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ ήταν απολύτως δικαιολογημένη. Δεν ήταν εικόνα ΑΕΚ αυτή που παρουσίασε στο γήπεδο, δεν έβγαλε αντίδραση και έχει μερίδιο ευθύνης για αυτό.

Όπως και για το βράδυ της Πέμπτης, πρέπει να πάρει τα credits που του αναλογούν, διότι εμφάνισε μία ομάδα απόλυτα συγκεντρωμένη, που είχε ξεχάσει το ματς με τον ΠΑΟΚ (η ευλογία να έχεις γρήγορα ματς και να μη μένεις μία εβδομάδα στη μιζέρια του αποτελέσμτος) και έπαιζε για να πετύχει το στόχο της και για να ικανοποιήσει τον κόσμο της.

Η ΑΕΚ κατάφερε να ισοφαρίσει την πιο ευρεία νίκη της ευρωπαϊκής της ιστορίας, να μπει δυνατά ξανά στο «κόλπο» της κατάκτησης μίας εκ των οκτώ πρώτων θέσεων, αλλά έχει δρόμο μπροστά της και οφείλει να «χτίσει» πάνω στη χθεσινή εμφάνιση!

Πάμε τώρα στα της… Παρασκευής. Ο Στεφάν Λανουά και ο Μάκης Γκαγκάτσης εκτέθηκαν σε απίστευτο βαθμό! Η ΑΕΚ δικαιώθηκε απόλυτα και πλέον έχει καθήκον η διοίκησή της να το κυνηγήσει μέχρι τέλους.

Τόσο ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, όσο και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, θα έπρεπε να είναι πιο ψύχραιμοι. Όταν ξέρεις ότι υπάρχουν κάμερες (τις οποίες ελέγχει η αστυνομία), άρα και αποδείξεις, δεν μπορείς να κάνεις την τρίχα τριχιά.

Ωστόσο «βιάστηκαν», διασύρθηκαν και δυστυχώς τώρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να διορθώσουν το πληγωμένο πρεστίζ τους. Ας πρόσεχαν! Πλέον η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι σε αυτή την ιστορία και μένει να δούμε πόσο θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί αυτό!

Πλέον για τον «Δικέφαλο» υπάρχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο, εκατό φορές πιο δύσκολο και δε θα έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό της Πέμπτης. Υπενθυμίζω ότι η ΑΕΚ έπαιξε Πέμπτη βράδυ και ο Ολυμπιακός δύο μέρες νωρίτερα.

Η ΑΕΚ έχει μεν ψυχολογία από την 6άρα στην Αμπερντίν, αλλά πρέπει να βρει τρόπο να «σβήσει» την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ με μία μεγάλη νίκη σε ντέρμπι. Η ΑΕΚ επίσης «τρέχει» ένα αρνητικό σερί σε ντέρμπι και πρέπει να βάλει ένα stop! Ο Ολυμπιακός από την άλλη προέρχεται από την βαριά ήττα στη Βαρκελώνη, παίζει στο γήπεδό του και θέλει να αντιδράσει (διότι μπορεί να κέρδισε στη Λάρισα, αλλά στα άλλα δύο ντέρμπι που έπαιξε σε Λεωφόρο και Τούμπα, στο πρώτο πήρε την ισοπαλία στις καθυστερήσεις και στο δεύτερο έχασε με ανατροπή).

Το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» μου μοιάζει σαν ένα παιχνίδι «απαντήσεων» για όλους. Όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν και να ανατραπούν μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η εικόνα και η νοοτροπία που θα βγάλεις στο γήπεδο.