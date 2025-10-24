Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Γαλλία, επικρατώντας 4-3 της Λιλ και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Conference League.

Με αυτή τη νίκη ο «Δικέφαλος» του Βορρά ανέβηκε στην 20η θέση με 4 βαθμούς.

Οι τελευταίες εξελίξεις έφεραν αύξηση στις πιθανότητες πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ  και τις πιθανότητες του να ανεβαίνουν στο 72% πλέον  για την πρώτη 24αδα, ενώ όσον αφορά την 8αδα οι πιθανότητες πέφτουν στο 6%.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Ολλανδία αν και προηγήθηκε γνωρίζοντας την ήττα από τη Φέγενορντ με σκορ 3-1, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 22η θέση.

Από την άλλη οι πιθανότητες για μία θέση στην πρώτη 24αδα  για τους «πράσινους» να είναι στο 55%, ενώ διαθέτει μόλις 3% για απευθείας πρόκριση 8αδα.

Αυτές είναι οι τρέχουσες πιθανότητες πρόκρισης για τους υπόλοιπους συλλόγους…

