Τα στατιστικά του τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή όχι μόνο εντυπωσιάζουν, αλλά αποτελούν την απτή απόδειξη ότι η θριαμβευτική επικράτηση του Δικεφάλου χτίστηκε πάνω σε μια εμφάνιση-ορόσημο από τον Έλληνα κίπερ.

Ο Τσιφτσής κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη σφοδρή πίεση της γαλλικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, η οποία παρά τα τρία γκολ που δέχτηκε, δημιούργησε πληθώρα εξαιρετικά επικίνδυνων ευκαιριών. Τα νούμερα είναι αμείλικτα και αναδεικνύουν τον πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα.

Συνολικά στον αγώνα ο Γιαννιτσιώτης τερματοφύλακες μέτρησε 8 (!) συνολικές επεμβάσεις. Αυτός ο αριθμός υποδηλώνει ότι ο Τσιφτσής χρειάστηκε να επέμβει σε μεγάλο αριθμό τελικών προσπαθειών, πολλές εκ των οποίων ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και κρίσιμες.

Ένα ακόμα στατιστικό που έχει την δική του σημασία είναι τα xGoals που αντιμετωπίστηκαν από τον Τσιφτσή. Συνολικά έφτασε στον απίθανο αριθμό του 3.45!

Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό νούμερο της βραδιάς για τον Τσιφτσή με τα xGoals της Λιλ που προέκυψαν από τις ευκαιρίες που αντιμετώπισε ο Τσιφτσής, χωρίς να υπολογίζονται τα τρία γκολ που δέχτηκε ήταν 3.45. Ο Τσιφτσής «έσωσε» σχεδόν… τέσσερα γκολ που θεωρούνταν πιθανό να καταλήξουν στα δίχτυα.

Σε έναν αγώνα που έληξε με 4-3, η διαφορά του ενός γκολ αποδεικνύεται ακόμη πιο λεπτή και κρίσιμη. Με τις αποκρούσεις του, ουσιαστικά, κράτησε τον ΠΑΟΚ «ζωντανό» στις φάσεις που η Λιλ ήταν έτοιμη να ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του να εκμεταλλευτεί τις δικές της ευκαιρίες και να σκοράρει στην αντεπίθεση.

Η εμφάνιση του Τσιφτσή στη Λιλ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, όπου η ατομική υπέρβαση μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα. Ο νεαρός κίπερ δεν λύγισε κάτω από την πίεση, παρουσιάζοντας υψηλότατη συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα.

Με 8 σωτήριες επεμβάσεις, ο Αντώνης Τσιφτσής ήταν ο θεματοφύλακας της νίκης, βάζοντας το δικό του λιθαράκι σε έναν ιστορικό θρίαμβο για τον ΠΑΟΚ, μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων του Δικεφάλου αλλά και στην ιστορία των ευρωπαϊκών εξορμήσεων του συλλόγου.