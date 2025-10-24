Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ξανά πως είναι φτιαγμένος για τις δύσκολες αποστολές, για τις βραδιές που δοκιμάζουν χαρακτήρες και αντοχές. Στο κατάμεστο «Πιερ Μορουά», απέναντι σε μια ομάδα με σαφώς μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στάτους και με όλα τα προγνωστικά εναντίον του, ο Δικέφαλος έκανε τη δική του υπέρβαση.

Η νίκη με 4-3 μέσα στη Λιλ δεν ήταν απλώς ένα σπουδαίο αποτέλεσμα· ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προς όλη την Ευρώπη ότι ο ΠΑΟΚ δεν σκοπεύει απλώς να συμμετέχει στο Europa League, αλλά να το… ζήσει μέχρι τέλους. Μπορεί να ξεκίνησε με εντός έδρας ισοπαλία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και ήττα στην Ισπανία από την Θέλτα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα τα παρατούσε. Είναι μια ομάδα με χαρακτήρα και ήταν φανερό πως θα πουλούσε ακριβά το τομάρι του στην Γαλλία.

Τα δεδομένα πριν από τη σέντρα ήταν συγκεκριμένα. Μόλις ένας βαθμός στις δύο πρώτες αγωνιστικές, 39% πιθανότητες πρόκρισης και η 28η θέση στην ενιαία βαθμολογία της League Phase. Ο δρόμος προς την πρόκριση έμοιαζε μακρύς, όμως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ταξίδεψε στη Βόρεια Γαλλία με αποφασιστικότητα και πίστη. Ήξερε πως ένα αποτέλεσμα θα μπορούσε να ανατρέψει τα πάντα. Και το έκανε με τρόπο εκκωφαντικό.

Η επικράτηση στη Λιλ άλλαξε οριστικά τον χάρτη για την συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ εκτινάχθηκε οκτώ θέσεις ψηλότερα, ανέβηκε στην 20ή θέση με τέσσερις βαθμούς και βρέθηκε μέσα στην πρώτη 24άδα που δίνει εισιτήριο για τα νοκ άουτ του Φεβρουαρίου. Πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως απέχει πλέον μόλις δύο βαθμούς από την πρώτη οκτάδα, εκεί όπου οι ομάδες εξασφαλίζουν απευθείας πρόκριση στους «16», χωρίς το ενδιάμεσο μπαράζ που πέρσι αποδείχθηκε μοιραίο στους αγώνες με την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Τα στατιστικά πλέον μιλούν διαφορετικά. Οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ ξεπερνούν το 68%, τη στιγμή που το πρόγραμμα του ευνοεί ξεκάθαρα. Ο Νοέμβριος φέρνει δύο διαδοχικά παιχνίδια στην Τούμπα —στις 6/11 με τη Γιουνγκ Μπόις και στις 27/11 με τη Μπραν— δύο ευκαιρίες για να «σφραγίσει» τη θέση του στην επόμενη φάση και να δώσει πανηγυρικό τόνο στα ευρωπαϊκά βράδια της Θεσσαλονίκης. Ειναι δεδομένο πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, αλλά είναι παιχνίδια στα μέτρα του ειδικά αν μιλάμε για αναμετρήσεις που θα γίνουν εντός έδρας.

Οι αντίπαλοι, παρά τους έξι βαθμούς που διαθέτουν, δεν εμπνέουν φόβο. Ούτε η Γιουνγκ Μπόις ούτε η Μπραν έχουν τη δυναμική ή τη φήμη των Θέλτα και Λιλ, απέναντι στις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει ήδη σταθεί όρθιος, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αντίθετα, δείχνουν ευκαιρίες για να «χτίσει» την πρόκριση μέσα στο σπίτι του, μπροστά σε έναν κόσμο που έχει αρχίσει να πιστεύει πως φέτος μπορεί να ζήσει κάτι ξεχωριστό.

Το φινάλε της League Phase το 2025 θα τον βρει στη Βουλγαρία, για την αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς, πριν τη «γραμμή τερματισμού» απέναντι σε Μπέτις (εντός) και Λυών (εκτός). Μέχρι τότε, ο Δικέφαλος φιλοδοξεί να έχει κάνει τη δουλειά, να έχει εξασφαλίσει τη θέση του και να αντιμετωπίσει τους μεγάλους με την άνεση της επιτυχίας.

Η Λιλ αποτέλεσε σημείο καμπής. Μια βραδιά που έδειξε πως ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς «ανταγωνιστικός». Είναι ώριμος, αποφασισμένος και έτοιμος να γράψει μια νέα ευρωπαϊκή ιστορία.