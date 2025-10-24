Κυβερνητικά στελέχη σχολίασαν με έντονο τρόπο τη νέα δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σημειώνοντας ότι μέσα σε λίγες ώρες ο κ. Δούκας αναιρεί τον εαυτό του.

“Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι, βάσει της τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή, η ευθύνη για τη φροντίδα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση”, τονίζουν και προσθέτουν:

“Ο κ. Δούκας είχε διατυπώσει μάλιστα ειρωνικά την ευχή για «καλή τύχη», την οποία, όπως σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κινούνται στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του. Σήμερα, ωστόσο, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το ζήτημα της αρμοδιότητας, εκφράζοντας θέση αντίθετη από εκείνη που είχε παρουσιάσει μόλις μία ημέρα πριν.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ο κ. Δούκας υποστήριξε δύο αλληλοαναιρούμενες θέσεις. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, αυτό που απομένει είναι να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις του, καθώς το θέμα δεν απασχολεί την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την οποιαδήποτε υποβάθμιση του Μνημείου, διαβεβαιώνοντας πως θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλισή του”.