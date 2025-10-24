«Τα Νέα» σε πρωτοσέλιδό τους δίνουν ακριβώς το κλίμα: «Ο Φάμελλος άνοιξε τον δρόμο προς τον Τσίπρα – Διάσπαση βλέπει ο Πολάκης».

«Και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Αριστερά έχουμε αρνήσεις και υπαναχωρήσεις. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Αυτός ο οποίος βγαίνει και εκφράζει μια ευχή συμπόρευσης δημοκρατικών δυνάμεων είναι απολύτως καλοδεχούμενος. Και συμφωνώ με αυτό», είπε ο ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης.

Το κλίμα εκρηκτικό στην Πολιτική Γραμματεία.

«Face control έχουν τα νυχτερινά κέντρα. Τα κόμματα δεν έχουν κάποιον στην είσοδο να λέει “εσύ μπαίνεις, εσύ δεν μπαίνεις”. Τα κόμματα έχουν καταστατικά και όποιος αποδέχεται το καταστατικό είναι και μέλος του κόμματος», είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης.

Ενδεικτική και η συζήτηση του Παύλου Πολάκη με την Όλγα Γεροβασίλη.

-Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα σκαντζόχοιρος.

-Πάλεψα με τον Κασσελάκη, όταν δεν πάλευε κάνεις.

-Ε, όχι και κάνεις

-Δίκιο έχεις, δεν πήγαινε για σένα

Η Πολιτική Γραμματεία κατέληξε πως η σχέση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική καθώς στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ.

«Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας με όλες τις ρυπαρές συνιστώσες του ακραίου λαϊκισμού από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Αφού διέλυσε τις συνιστώσες, τελικά κατάφερε να γίνει δική του συνιστώσα το κόμμα που ο ίδιος έφερε στην εξουσία», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Τι είπε ο Ανδρουλάκης

«Ο κύριος Τσίπρας οργάνωσε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματος του. Στην αρχή έφυγε η κ. Αχτσιόγλου, μετά ο κ. Κασσελάκης, τώρα έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Φάμελλος αυτά είναι παιχνίδια παρασκηνίου, δε με αφορούν. Θα κάνω τον αγώνα μου με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Την ίδια ώρα, τα κομματικά επιτελεία βάζουν στο τραπέζι και τις δημοσκοπήσεις καθώς στη μέτρηση της Pulse για το ΣΚΑΪ, το κόμμα Τσίπρα θα το αντιμετώπιζε θετικά το 11% των ερωτηθέντων και με ενδιαφέρον ένα επιπλέον 9%.

Το σχόλιο της Χριστίνας Κοραή για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά

﻿</p><p>