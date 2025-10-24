Στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν προετοιμαστεί για μάχη – η πίεση προς την Κουμουνδούρου ερχόταν και από τις δύο πλευρές: η φιλοτσιπρική, τα στελέχη του κόμματος που τάσσονταν υπέρ της προσέγγισης του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, που έκλεισε τη μεταξύ τους σχέση με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ήθελε η επιχείρηση αυτή (που συμβαδίζει με την απόφαση για μετασχηματισμό) να αποτυπωθεί με σαφήνεια. Η εσωκομματική αντιπολίτευση που πρόσκειται στον Παύλο Πολάκη, από την άλλη, έχει εκφράσει δημόσια την άποψή της για τη διαχείριση του πρώην πρωθυπουργού και έχει περιγράψει τον φόβο πως αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα διάσπαση. Αυτές οι δύο πλευρές δεν χρειάστηκε να συγκρουστούν στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, γιατί ο Σωκράτης Φάμελλος, στη δική του εισήγηση, ικανοποίησε τη μία από αυτές – που, τουλάχιστον μέσα στο όργανο, είναι πλειοψηφούσα.

«Κοινωνική αναγκαιότητα»

«Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», ανέφερε στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει», επεσήμανε, μιλώντας για προοδευτική συνεργασία με «σχήμα, μορφή και περιεχόμενο». Βάζοντας στο κάδρο τον Τσίπρα, τονίζοντας ωστόσο τη «συνθετική» φύση της διεξόδου και την «κοινωνική αναγκαιότητα» του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να ερμηνευτεί ως προτροπή προς τον πρώην πρωθυπουργό για τον τρόπο συνύπαρξης, όταν ανακοινώσει την επόμενη πολιτική του κίνηση. Η αναγνώριση των νέων πολιτικών δεδομένων έγειρε και την πλάστιγγα της συνεδρίασης.

«Διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ»

Η πλευρά Πολάκη ήταν βέβαια εξίσου σαφής στη θέση της, όπως έδειξε και το «τζαρτζάρισμα» μεταξύ του Φάμελλου και του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, όταν ο δεύτερος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το κόμμα η παραίτηση Τσίπρα – «αντικειμενικά», είπε αργότερα ο Πολάκης, «διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε το γάντι, απαντώντας πως «διαφωνεί κάθετα» με αυτή την προσέγγιση. «Θεωρώ πως όλοι και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα από το πρόγραμμα που θα εκπέμψει», ανέφερε σε ανάρτησή του. «Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο (…) Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα, π.χ. για “ταμείο εφοπλιστών”, εμένα δεν με εμπνέουν!», επεσήμανε, ενώ άφησε αιχμές και για συντρόφους του, μιλώντας για κάποιους που βγαίνουν στα κανάλια «λες και είναι “εκπρόσωποι Τύπου” νέου κόμματος υπό κατασκευή, όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ». Σε δική του γραμμή κινήθηκε στην τοποθέτησή του ο Νίκος Παππάς, χωρίς να ταυτίζεται με την κριτική του Πολάκη και χωρίς να τάσσεται απέναντι στην εισήγηση του Φάμελλου, ενώ η Ρένα Δούρου δεν τοποθετήθηκε.

Η μεγάλη κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι αναπόφευκτα θα έρθει, απετράπη σε αυτή τη φάση, με την εισήγηση του Φάμελλου να περνάει καθαρά χωρίς να τεθεί ζήτημα ψηφοφορίας, από τη στιγμή που στις τοποθετήσεις τους τα περισσότερα στελέχη τάχθηκαν υπέρ.