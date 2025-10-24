Μια σοβαρή καταγγελία για εκδικητική παιδική πορνογραφία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. στην Κω, με δράστη έναν ανήλικο 13χρονο, ο οποίος έστελνε ερωτικά βίντεο άλλων ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό Μέσο kosnews24.gr, από την προανάκριση προέκυψε ότι ένας άλλος 13χρονος είχε διανείμει, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μέσω Διαδικτύου δύο βίντεο.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο βίντεο εμφανίζονταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε γενετήσιες πράξεις, ενώ στο δεύτερο και ένας άλλος ανήλικος μόνος του.

Ο φερόμενος ως δράστης προσήχθη στην Ασφάλεια συνοδεία των γονιών του και φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του. Από την πλευρά τους, οι γονείς του ανήλικου παιδιού δήλωσαν πλήρη άγνοια για τις πράξεις του παιδιού τους και ειλικρινή μεταμέλεια.

Ωστόσο, επειδή το αυτόφωρο είχε λήξει, οι Αρχές δεν προχώρησαν τελικά σε συλλήψεις.