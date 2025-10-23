Δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού Freedom TV έχασαν τη ζωή τους σήμερα ύστερα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο από το τηλεοπτικό δίκτυο.

Όπως ανακοίνωσε ο σταθμός Freedom TV, οι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντονέτσκ δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τα καρβουνιασμένα υπολείμματα του οχήματος των δημοσιογράφων.