Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία 1.000 σορούς που, σύμφωνα με τη Μόσχα, ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις μάχες, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία για τους αιχμαλώτους πολέμου.

Η υπηρεσία ανέφερε στο Telegram ότι «οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκαν σήμερα (Πέμπτη)» και αφορούν συνολικά 1.000 σορούς, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Η διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων θα γίνει από ιατροδικαστές και ερευνητές, υπό την εποπτεία της ουκρανικής δικαιοσύνης, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των πεσόντων στρατιωτών.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το Κίεβο είχε ανακοινώσει την ανάκτηση άλλων 1.000 σορών, όπως και τους προηγούμενους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση των μαχών κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ανταλλαγές αιχμαλώτων και λειψάνων

Τον Οκτώβριο, Μόσχα και Κίεβο είχαν προχωρήσει σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, σε μια σπάνια ένδειξη συνεργασίας εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Οι ανταλλαγές λειψάνων και αιχμαλώτων παραμένουν μέχρι στιγμής οι μοναδικές απτές συμφωνίες μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, τριάμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Απώλειες και εκτιμήσεις

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε αμερικανικό δίκτυο ότι η Ουκρανία έχει χάσει περισσότερους από 46.000 στρατιώτες, ενώ «δεκάδες χιλιάδες» άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι ή κρατούνται αιχμάλωτοι από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το BBC και το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona, που βασίζονται σε ανοιχτά δεδομένα, έχουν καταγραφεί πάνω από 135.000 Ρώσοι στρατιώτες νεκροί μέσα σε τριάμισι χρόνια πολέμου, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερος.