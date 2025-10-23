Σχέδιο νόμου για τον περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των αρχών.

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας των χρηστών. Το μέτρο παραπέμπει στον νόμο που υιοθέτησε η Αυστραλία το 2024, ο οποίος καθορίζει ελάχιστο όριο ηλικίας τα 16 έτη για τη χρήση συγκεκριμένων πλατφορμών και αποτέλεσε τον πρώτο τέτοιο νόμο παγκοσμίως.

Η πρόταση νόμου είχε κατατεθεί τον Μάιο από τη βουλευτή του Εθνικού Κόμματος Κάθριν Γουέντ και επιλέχθηκε για συζήτηση στη Βουλή. Βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της χρήσης των social media από ανήλικους και η ενίσχυση της προστασίας τους στο διαδίκτυο.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη τη στήριξη των βουλευτών του Εθνικού Κόμματος, ωστόσο οι κυβερνητικοί εταίροι δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα το υπερψηφίσουν. Στη Νέα Ζηλανδία, κάθε βουλευτής μπορεί να προτείνει νομοσχέδιο ανεξάρτητα από το υπουργικό συμβούλιο, ενώ η επιλογή για συζήτηση γίνεται μέσω κλήρωσης.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πότε θα κατατεθεί επίσημα το σχέδιο νόμου στο κοινοβούλιο. Παράλληλα, κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει τον αρνητικό αντίκτυπο των social media στους νέους και τους ρόλους που πρέπει να αναλάβουν η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία για τη διαχείριση αυτών των επιπτώσεων.

Η σχετική έκθεση της επιτροπής αναμένεται στις αρχές του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον έχει εκφράσει ανησυχίες για τις συνέπειες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των εφήβων, επισημαίνοντας κινδύνους όπως η παραπληροφόρηση, το διαδικτυακό μπούλινγκ και οι επικίνδυνες αναπαραστάσεις της εικόνας του σώματος.

Από την πλευρά της, η οργάνωση για τις πολιτικές ελευθερίες PILLAR υποστηρίζει ότι η νομοθεσία δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, αλλά θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου για τους πολίτες της Νέας Ζηλανδίας.