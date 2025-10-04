Έρχονται περιορισμοί και απαγορεύσεις στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους. Φραγή στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ετοιμάζεται να βάλει η Ελλάδα.

Όπως ανέφερε στο MEGA ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορικής ΕΚΠΑ, η Ελλάδα αποτελεί από τις πρώτες χώρες που συζητά αυτό το μέτρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ήδη η Αυστραλία εδώ και ένα χρόνο έχει θεσμοθετήσει τους περιορισμούς στα social media για τους ανήλικους, ενώ τον Δεκέμβριο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ.

«Στην Ελλάδα έχουμε το Kids Wallet, όπου οι γονείς θα έχουν τον έλεγχο και την εποπτεία», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Αλεξανδρόπουλος, το φιλτράρισμα αυτό αφορά συγκεκριμένη συσκευή, με το παιδί να μπορεί να χρησιμοποιεί άλλη συσκευή για να έχει προόσβαση στα social media.

Από την άλλη, η πρόεδρος ΕΠΕ Ματίνα Παγώνη τόνισε τη σημασία της σχέσης μεταξύ γονέα και παιδιού.

«Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και οι γονείς θα πρέπει να εξηγήσουν ορισμένα πράγματα και βήμα βήμα να προχωρήσουν στον περιορισμό. Περιορισμός σημαίνει αρνούμαι, άρα προηγείται η συτηση για να γίνουν ορισμένα βήματα», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου.

«Οι περιορισμοί και οι νόμοι λειτουργούν και μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, αλλά η σωστή διαχείριση γίνεται από τα περιβάλλοντα της οικογένειας και του σχολείου. Θεωρώ ότι αυτό που πάει να γίνει τώρα θα έχει δυσκολία στο κομμάτι της εφηβείας», σημείωσε η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου.