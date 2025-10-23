H γραβάτα που επέλεξε για μια ακόμα φορά ο βασιλιάς Κάρολος είναι εμπνευσμένη και πάλι από την Ελλάδα. Όπως είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Live News, κατά την επίσκεψή του στην Ιταλία φόρεσε μία γραβάτα από τη συλλογή Θάλασσα με τον Λευκό Πύργο επάνω της.

Έπειτα από πέντε αιώνες Βρετανός μονάρχης και πάπας προσεύχονται μαζί

Σημαιώνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έγινε σήμερα ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσευχήθηκε δημόσια με έναν πάπα μετά το Αγγλικανικό Σχίσμα τον 16ο αιώνα στη διάρκεια οικουμενικής λειτουργίας της οποίας χοροστάτησε ο πάπας Λέων ΙΔ΄στην Καπέλα Σιξτίνα.

Αυτή η λειτουργία, η οποία συνδύαζε τις καθολικές και αγγλικανικές παραδόσεις, σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση μεταξύ των δύο Εκκλησιών, σε έκταση χωρίς προηγούμενο, που δεν έχει παρατηρηθεί από τη “γέννηση” του αγγλικανισμού το 1534 μετά τη ρήξη του Βασιλιά Ερρίκου Η΄με τη Ρώμη.

Η οικουμενική προσευχή υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά και μαζί με τον πάπα σε αυτή χοροστάτησε και ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο 76χρονος μονάρχης, ο οποίος είναι και ο Ύπατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, έγινε δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από τον Αμερικανό πάπα, στην πρώτη τους συνάντηση από τότε που ο Λέων ΙΔ΄ διαδέχθηκε τον Φραγκίσκο ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, που είχε τα μαλλιά της καλυμμένα με ένα μαύρο πέπλο, ο Κάρολος απευθύνθηκε στον ποντίφικα στα αγγλικά σε εγκάρδια ατμόσφαιρα και αντάλλαξε δώρα μαζί του, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το Βατικανό.

Αυτή η επίσκεψη έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον Βρετανό μονάρχη, του οποίου ο αδελφός Άντριου αποτελεί αντικείμενο νέων αποκαλύψεων στην υπόθεση του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.