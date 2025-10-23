Κοινή προσευχή στην Καπέλα Σιστίνα του Βατικανού, σε ειδική οικουμενική λειτουργία, πραγματοποιούν σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος με την Καμίλα και τον Πάπα Λέοντα.

Είναι ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσεύχεται δημόσια με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εδώ και 500 χρόνια. Ο Κάρολος, που είναι και ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, συμμετέχει στη λειτουργία μαζί με τον Πάπα Λέοντα XIV.

Πρόκειται για μια κίνηση που προορίζεται να αποτελέσει σύμβολο φιλίας μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, καθώς η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν κατά τη Μεταρρύθμιση, μετά το ρήγμα του Ερρίκου Η΄ με τη Ρώμη.

Μέχρι σήμερα, η Ελισάβετ Β΄ ήταν η μόνη μονάρχης που είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αγία Έδρα μετά τη Μεταρρύθμιση, το 1961.

Η συνάντησή τους με τον Πάπα Λέοντα, η πρώτη από την εκλογή του τον Μάιο, θα πραγματοποιηθεί στο Αποστολικό Παλάτι.