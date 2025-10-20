Συνάντηση είχε ο Πάπας Λέων με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας για πρώτη φορά την Δευτέρα, λίγες ημέρες μετά από τις κατηγορίες της Επιτροπής για την Προστασία του Παιδιού του Βατικανού κατά ηγετών της Εκκλησίας για την καθυστέρησή τους στο να βοηθήσουν τα θύματα.

Ο Πάπας είχε μια συνάντηση με την “Ending Clergy Abuse”, μια διεθνή οργάνωση κατά της κακοποίησης από κληρικούς . Η συνάντηση κράτησε περίπου μια ώρα κι αποτέλεσε «μια σημαντική στιγμή διαλόγου».

Η Εκκλησία με τα 1,4 δισεκατομμύρια μέλη παγκοσμίως έχει συγκλονιστεί για δεκαετίες από σκάνδαλα κακοποίησης και συγκάλυψής τους ανά τον κόσμο, που έχουν πλήξει την αξιοπιστία της και την έχουν οδηγήσει στο να ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια σε δικαστικούς διακανονισμούς.

Μια ασυνήθιστα επικριτική έκθεση από την ίδια την Επιτροπή Προστασίας των Παιδιών του Βατικανού, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, επέκρινε τους ανώτερους επισκόπους, επειδή δεν παρείχαν πληροφορίες στα θύματα, σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών κακοποίησης, που υπέβαλαν ή εάν είχαν επιβληθεί οι ανάλογες κυρώσεις σε αμελείς για το ζήτημα επισκόπους.

Η Τζέμα Χίκι, μια Καναδή, που έπεσε θύμα κακοποίησης και συμμετείχε στη συνάντηση της Δευτέρας, είπε ότι ο νέος Πάπας άκουσε προσεκτικά τα θύματα.

«Ο Πάπας Λέων είναι πολύ ζεστός, μας άκουσε», ανέφερε η Χίκι. «Του είπαμε (εμείς, τα θύματα) ότι ερχόμαστε ως γεφυρωτές, έτοιμα να περπατήσουμε μαζί του προς την αλήθεια, την δικαιοσύνη και την συμφιλίωση».