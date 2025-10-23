Μια ανάσα πριν μπει ο χειμώνας, η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική αφορμή για μια σύντομη απόδραση.

Είτε αναζητάτε ρομαντισμό, είτε περιπέτεια στη φύση ή απλώς λίγες μέρες χαλάρωσης, η Ελλάδα προσφέρει επιλογές για κάθε γούστο. Από πέτρινα χωριά και παραθαλάσσιες πολιτείες, μέχρι νησιά που παραμένουν ζωντανά και μετά το καλοκαίρι — δείτε τους 10+1 προορισμούς που αξίζει να σκεφτείτε για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

1. Ζαγοροχώρια – Το πιο ατμοσφαιρικό φθινόπωρο της Ελλάδας

Πετρόκτιστα αρχοντικά, γεφύρια, πυκνά δάση και ο Αώος να κυλά στο βάθος. Ιδανικά για πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου ή απλώς για ήσυχες βραδιές με κρασί δίπλα στο τζάκι.

2. Μονεμβασιά – Ρομαντισμός μέσα στα τείχη

Μια μεσαιωνική καστροπολιτεία σκαρφαλωμένη στο βράχο. Στενά καλντερίμια, θέα στο Αιγαίο και ατμόσφαιρα που μοιάζει βγαλμένη από άλλη εποχή.

3. Ναύπλιο – Κλασική αξία για σύντομες αποδράσεις