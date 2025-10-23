Οι Λιθουανοί «το βιολί τους»

Η Ζαλγκίρις υπέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής EuroLeague, διαλύοντας τη Μπαρτσελόνα μέσα στο Palau Blaugrana με 88-73 και φτάνοντας στο 4-2, ενώ οι Καταλανοί υποχώρησαν στο 3-3, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα.

Η ομάδα του Μασιούλις έπαιξε μπάσκετ υψηλού επιπέδου, είχε ενέργεια, πλάνο και τεράστιο πάθος, φτάνοντας να προηγείται ακόμα και με 25 πόντους διαφορά (48-73) μέσα στην έδρα των «μπλαουγκράνα»!

Πώς εξελίχθηκε το ματς

Η Ζαλγκίρις μπήκε δυνατά απτςό το πρώτο λεπτό, κυριαρχώντας σε άμυνα και ρυθμό. Με τους Λο και Φρανσίσκο να εκτελούν και τη γραμμή ψηλών να επιβάλλεται, το 7-19 στο 7’ έβαλε από νωρίς τις βάσεις. Ο Σιρβίντις και ο Μάρκος διατήρησαν το προβάδισμα (14-26 στο 10’), με τη Μπαρτσελόνα να δείχνει αμήχανη απέναντι στην επιθετικότητα των Λιθουανών.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ρότζερ Γκριμάου προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι Μπραζντέικις και Ράιτ είχαν όλες τις απαντήσεις (39-52 ημίχρονο).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ζαλγκίρις πάτησε το… τούρμπο. Οι Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους και Ουλανόβας εκτόξευσαν τη διαφορά στο +25 (48-73 στο 27’), «παγώνοντας» το Palau Blaugrana. Η Μπαρτσελόνα έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει, με μοναδικές εξάρσεις από Σατοράνσκι και Πάρα.

Στο φινάλε, οι Λιθουανοί διαχειρίστηκαν σωστά τη διαφορά, κράτησαν τον έλεγχο του ρυθμού και έφυγαν με μια τεράστια εκτός έδρας νίκη (73-85), αποδεικνύοντας πως δεν είναι απλώς «ομάδα έδρας» αλλά διεκδικητής θέσης στην οκτάδα.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 39-52, 54-75, 73-88

Απελπιστικά μόνος ο Μπολμάρο, δεν ήταν αρκετός για να γλιτώσει την ήττα η Ολίμπια Μιλάνο

Η Βαλένθια πήρε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη μέσα στο Μιλάνο, επικρατώντας της Ολίμπια Μιλάνο με 103-100 σε ένα ματς που θύμιζε… All Star Game, καθώς και οι δύο ομάδες ξεπέρασαν τους 100 πόντους στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague.

Οι «νυχτερίδες» ανέβηκαν στο 3-3, ενώ η ομάδα του Έτορε Μεσίνα παραμένει σε αναζήτηση σταθερότητας, γνωρίζοντας ακόμα μία ήττα που πονά, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Λεάντρο Μπολμάρο, ο οποίος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να κρατήσει το Μιλάνο «όρθιο».

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Η Βαλένθια μπήκε αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό και κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο μισό. Με τους Ζον Μοντέρο, Μπρανκού Μπαντιό και Ντάριους Τόμσον να οργανώνουν και να εκτελούν με συνέπεια, οι Ισπανοί ξέφυγαν με +17 (46-29) στα μέσα της δεύτερης περιόδου.

Όμως, τότε ξύπνησε ο Μπολμάρο. Ο Ιταλός γκαρντ «φόρτωσε» το καλάθι της Βαλένθια με συνεχόμενους πόντους, φτάνοντας τους 17 στο ημίχρονο, μειώνοντας τη διαφορά και κρατώντας το Μιλάνο «ζωντανό» (48-54).

Στο δεύτερο ημίχρονο, το ματς μετατράπηκε σε ροντέο. Οι επιθέσεις είχαν τον πρώτο λόγο, οι άμυνες απουσίαζαν και το σκορ ανέβαινε με καταιγιστικό ρυθμό. Ο Τόμσον και ο Μοντέρο συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις για τη Βαλένθια, ενώ από την άλλη, ο Μπολμάρο έπαιζε σχεδόν μόνος του, αρνούμενος να παραδοθεί.

Στο τέλος, όμως, η εμπειρία και η ψυχραιμία των Ισπανών στις κρίσιμες κατοχές έκαναν τη διαφορά. Η Βαλένθια κράτησε το προβάδισμα, «πάγωσε» το ρυθμό στα τελευταία δευτερόλεπτα και έφυγε από τη Λομβαρδία με μια μεγάλη νίκη 103-100, σε ένα παιχνίδι γεμάτο θέαμα και υψηλό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-54, 74-85, 100-103