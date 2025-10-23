Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στη Σμύρνη την Πέμπτη (23.10.2025) οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Οι διμερείς συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα.

Ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) από τις αρμόδιες αντιπροσωπείες Ελλάδας – Τουρκίας φιλοξενήθηκε στη Σμύρνη, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από πρέσβεις, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους των δύο κρατών, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, οι δύο πλευρές προέβησαν σε αναλυτική ανασκόπηση των προηγουμένως συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν το πλαίσιο εφαρμογής για το 2026.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ενώ η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, καταλήγει η ανακοίνωση.