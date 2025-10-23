Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως τονίζει στη ανακοίνωση της, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για το περιστατικό το μεσημέρι της 19ης Οκτωβρίου από τον πατέρα του κοριτσιού που πήγε στο ΑΤ Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο νοσοκομείο ενώ διευκρινίζει ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Παράλληλα επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος σε δηλώσεις του, σήμερα το πρωί, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» απαντώντας σε ερώτηση γιατί δεν ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, είπε: «Δεν ξέρω, κοιτάξτε, και αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μου λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί του Ανηλίκων, ότι η υπόθεση αυτή έφτασε την άλλη μέρα το μεσημέρι. Αλλά ας αφήσουμε την έρευνα να το δείξει».

Στη συνέχεια ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι είναι «ένα τραγικό περιστατικό. Θυμάστε ότι πριν από λίγους μήνες η κυβέρνηση ψήφισε ειδική νομοθεσία για αυτό το ζήτημα. Για την απαγόρευση διάθεσης αλκοόλ στους ανηλίκους, επίσης, η μη είσοδος των ανηλίκων» ενώ σημείωσε ότι η αστυνομία έχει πολύ μεγάλη παρουσία στους χώρους αυτούς αλλά δεν μπορούν οι αρχές να ελέγχουν όλα τα καταστήματα κάθε μέρα.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά από την αστυνομία στο κομμάτι των εκβιαστών και των μπράβων της νύχτας, ωστόσο επεσήμανε ότι «έχουμε ένα ζήτημα ελεγκτικών αρχών. Η αστυνομία πόσα μαγαζιά μπορεί να ελέγξει; Χρειάζονται κι άλλες υπηρεσίες. Το ερώτημα είναι γιατί βάζει (σ.σ. ο καταστηματάρχης) μέσα το παιδί».

«Θέλω να σας πω ότι οι ποινές πια είναι πάρα πολύ αυστηρές. Να φανταστείτε ότι έχει ρυθμιστεί και το θέμα αυτών των πάρτι που κάνουν τα παιδιά σε διάφορες αίθουσες μαζί με τους γονείς και χρειάζεται η ενημέρωση της αστυνομίας» είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης, ενώ τόνισε ότι αν και έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα πρέπει «…και οι γονείς πια να έχουμε το νου μας. Νομίζω ότι πρέπει να αυστηροποιήσουμε λίγο τη συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για τα οποίους τα παιδιά δεν γνωρίζουν».

Τέλος σημείωσε ότι «είναι εγκληματίας ο καταστηματάρχης, ο οποίος πουλάει μπόμπες. Το έγκλημα του ιδιοκτήτη, του υπευθύνου του καταστήματος είναι πρώτον ότι βάζει μέσα το παιδί. Το δεύτερο έγκλημα είναι ότι του δίνει αλκοόλ. Το τρίτο πιθανό έγκλημα είναι ότι μπορεί να του δώσει νοθευμένο αλκοόλ ή και άλλες ουσίες. Και μετά ίσως και ναρκωτικά που μοιράζονται πολλές φορές. Και μάλιστα αυτά τα πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά. Πρέπει να διαχειριστούμε λίγο τα παιδιά μας. Είναι πολλές οι προκλήσεις για τα παιδιά».

Αδ. Γεωργιάδης: Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο

«Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” για τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην Αστυνομία που αναφέρει ότι δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τις έρευνες.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πως δεν είναι στις αρμοδιότητες του ΕΚΑΒ να ενημερώσει τις Αρχές για οποιοδήποτε περιστατικό. Είπε ακόμα πως οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν τα αίτια θανάτου της 16χρονης. «Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την τηλεφωνική κλίση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Το ΕΚΑΒ πήγε άμεσα. Παρελήφθη πρακτικά νεκρό. Ήταν άσφυγμο με μυδρίαση, ουσιαστικά είχε πεθάνει», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε πως οι γιατροί του Ευαγγελισμού «έπεσαν πάνω του, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Έλεγξα το βράδυ ο ίδιος τα βήματα που έκαναν, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά. Έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να επαναφέρουν ένα κορίτσι που ουσιαστικά είχε πεθάνει πριν πάει στο νοσοκομείο».

Σχετικά με την ενημέρωση της Αστυνομίας, «η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης έγινε από το νοσοκομείο. Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ για την ενημέρωση. Η αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το τι έγινε από εκεί και πέρα ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού, δεν μπορώ να σας το πω», είπε. Από το νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, τόνισε ο υπουργός.

Χωρίς συνοδό και άσφυγμη έφτασε στο νοσοκομείο η 16χρονη

Νωρίτερα ανακοίνωση εξέδωσε και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σημειώνοντας ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη έξω από κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι και δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του νοσοκομείου, η ανήλικη διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία, χωρίς να έχει ταυτοποιηθεί και χωρίς συνοδό. Κατά την εισαγωγή της στο Καρδιολογικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη και χωρίς ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι εφημερεύοντες ιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την αναισθησιολόγο της βάρδιας. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψη της νεαρής κοπέλας.

Κατά τη διάρκεια των ιατρικών ενεργειών, ο νοσηλευτής βάρδιας επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις εξωνοσοκομειακής ανακοπής αγνώστων στοιχείων. Λίγο αργότερα, στο νοσοκομείο προσήλθαν οι γονείς της 16χρονης, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώρισή της.

Από τον «Ευαγγελισμό» επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν πλήρως τα προβλεπόμενα ιατρικά και διοικητικά πρωτόκολλα, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διαδικασία νεκροψίας – νεκροτομής για τη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου.