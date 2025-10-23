Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Δυτικής Λέσβου ότι ένας 13χρονος συντοπίτης τους έκλεψε 7.000 ευρώ από το σπίτι της γιαγιάς του.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ερεσού-Αντίσσης, ταυτοποιήθηκε ο ανήλικος ως ο δράστης της κλοπής, που έλαβε χώρα κατά το προηγούμενο δεκαπενθήμερο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 6.050 ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερεσού–Αντίσσης, το οποίο ερευνά, αν ο ανήλικος έδρασε μόνος του ή είχε συνεργό.